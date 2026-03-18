Más limpia, segura e iluminada

Desde el primer día, este equipo de gobierno asumió un compromiso inquebrantable con los vecinos para sacar a nuestra ciudad de la suciedad, la penumbra y devolverla a los estándares de calidad que merecemos los burrianenses. En todo este tiempo hemos trabajado en esa dirección para no hacer promesas vacías, sino una gestión basada en tres pilares: limpieza, seguridad e iluminación.

La llegada de las Fallas es el mejor termómetro para medir esta capacidad de respuesta. Somos conscientes de que la fiesta multiplica la exigencia, y por ello hemos desplegado un operativo sin precedentes con 33 profesionales y el refuerzo de medios materiales, incluyendo 50 nuevos contenedores.

El escaparate que supone el brillo de nuestros monumentos no se puede ver empañado por la suciedad. Queremos una Burriana que, incluso en sus días más multitudinarios, luzca impecable.

Pero la transformación de la ciudad va más allá de lo visible a plena luz del día. La seguridad ciudadana ha sido nuestra prioridad absoluta desde el inicio del mandato. Hemos incorporado ya a 23 nuevos agentes y dos oficiales, reforzando una plantilla que sufría años de abandono. Pese a las dificultades de movilidad que genera la actual legislación autonómica, nuestra determinación por completar la estructura policial y mejorar la vigilancia en nuestras calles es firme. Una ciudad más segura con agentes a pie de calle y vehículos nuevos para mejorar su servicio.

A esto se suma la revolución tecnológica en nuestro alumbrado. Gracias a la alianza con socios tecnológicos de primer nivel como Ferrovial y Telefónica, estamos digitalizando más de 6.300 puntos de luz con tecnología NB-IoT, después de renovar cada luminaria del municipio. Esto no es solo eficiencia energética; es calidad de vida. Poder telegestionar cada farola permite aumentar la intensidad en zonas de eventos o detectar averías antes de que el ciudadano las note. Menos contaminación lumínica, más ahorro y, sobre todo, calles mejor iluminadas para caminar con tranquilidad.

Grandes proyectos

Estamos construyendo la Burriana del futuro con proyectos de gran calado como el centro de Salud del Puerto, la depuradora, la avenida Cañada Blanch o nuevos centros educativos sin olvidar los problemas cotidianos. Una ciudad y una gestión que cuida sus detalles, que protege a sus vecinos y que utiliza la innovación para ser mejores cada día.

Alcalde de Burriana