La regresión socialista

No hemos salido de una fiesta y nos embarcamos en otra. La emoción marca el pulso de una tierra que es puro sentimiento. El ritmo vibrante de una provincia que se reivindica y se defiende. Orgullosa de tradiciones y de un patrimonio que es riqueza colectiva. Esta tierra que ha vivido una Magdalena multitudinaria y que toma las calles con unas Fallas que son pura emoción se prepara para sentir con fervor una Semana Santa que nos abrirá el camino de la Pascua. Ese periodo en el que el interior de nuestra provincia es destino de propios y forasteros, pero también lo son nuestras playas.

Hospitalaria y generosa, protectora y calmada, la provincia nos guiará hasta sus playas para recordar que no hay otro rincón en el mundo más privilegiado que el que convertimos en hogar.

Este mes se cumplen dos años de bloqueo del Gobierno de Pedro Sánchez a la iniciativa aprobada por el PP en el Senado para preservar ese patrimonio vivo que son las pequeñas y humildes casas de pescadores que perviven en nuestro litoral. Desde Torre de la Sal, en Cabanes, hasta Nules, desde Moncofa a la Llosa, Xilxes y Almenara. Las viviendas de primera línea que con tanto mimo han preservado generaciones de castellonenses y que hoy siguen en un limbo legal porque el sanchismo se niega a protegerlas. Y como solo derriba el pasado quien carece de inteligencia, apelamos al conocimiento de la historia para construir el futuro. Porque el saber no ocupa lugar y nunca es tarde para aprender.

El 12 de marzo de 2024 el Senado ratificó un acuerdo que remitió al Congreso para su aprobación definitiva. Allí, PSOE y Compromís (como miembro de Sumar) bloquean desde hace dos años el debate para evitar la modificación de la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y contemplar el valor etnológico de estas construcciones para evitar su derribo.

Difícil lo tienen quienes en Madrid nos abandonan y en la provincia de Castellón dan palmaditas en la espalda. Porque la hipocresía y la demagogia son aliadas de la mentira. Y ya saben ustedes que quien miente, se sentencia.

Nosotros hablamos desde la verdad. La que los castellonenses abanderan con el principio del sentido común. Con la encomienda que nos dieron en las urnas y con el deber y el compromiso de proteger una tierra que nos apasiona.

Hoy PSOE y Compromís impiden la modificación de la ley de costas para proteger el patrimonio singular que esta tierra preserva y protege. Y a este castigo suman otros, porque nos niegan inversiones en regeneración o descartan fondos para recuperar los daños causados por borrascas cada vez más agresivas.

Por eso, frente al castigo, la solución. A todos los niveles. Desde todos los ámbitos. Porque esos mismos que se niegan a modificar en el Congreso un marco legislativo y a incluir en la norma la singularidad de viviendas, son los que tratan de suspender la ley valenciana de la costa, aprobada el 15 de mayo de 2025 con los votos en contra de PSOE y Compromís.

No nos frenarán. El recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez contra la ley de protección y ordenación de la costa valenciana es toda una declaración de intenciones. No solo es un atentado contra nuestra autonomía, es un disparo que por más que se empeñen, no será letal.

El sanchismo no solo quiere marcar los ritmos, también tiene la pretensión de amordazar. Y frente a ese intento de manipulación e intromisión torticera y amenazante, no nos plegamos. Al contrario, nos crecemos. Porque no hay bala de plata que pueda con esta provincia que sabe que el socialismo es destrucción.

Cada vez más marginados y excluidos, el calvario socialista llega a su fin. Porque esa voluntad absoluta que arrolló en las urnas el 28 de mayo de 2023, sigue creciendo a un ritmo constante y firme, con el apoyo a una gestión responsable y real, que da su palabra y, lo más importante, cumple.

Por eso, cuando el Gobierno Sánchez nos anuncia ayudas míseras para reponer gravas tras el paso de Harry el pasado enero, reafirmamos nuestra guardia y reiteramos nuestro mensaje: la provincia de Castellón vencerá.

Reclamamos las inversiones que la Estrategia de protección de la costa sur de Castellón, aprobada en el año 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, fijaba en una hoja de ruta clara y eficaz. Exigimos protección para las viviendas singulares, porque el patrimonio se protege, no se derriba. Y defendemos ayudas para reparar daños y destrozos de gravedad en equipamientos e infraestructuras, que garanticen que las playas están a punto para la Semana Santa y Pascua.

Volveremos a las playas. A bañar nuestros pies en ese Mediterráneo que nos bendice, que germina sueños y deseos, que crea empleo y grandes proyectos. Los que tienen cuna y hogar en la provincia de Castellón.

Presidenta de la Diputación de Castellón