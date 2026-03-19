Entre la bonanza y la cautela turística

El turismo castellonense vuelve a demostrar una notable capacidad de resistencia incluso en contextos de incertidumbre internacional. Mientras otros sectores reaccionan de forma inmediata a cualquier tensión geopolítica (como evidencia el encarecimiento del combustible y su impacto directo en el consumo), la actividad turística en la provincia mantiene, por ahora, un pulso firme. La distancia entre ambos comportamientos no es casual: viajar, especialmente en periodos vacacionales concretos, responde menos a impulsos coyunturales y más a decisiones planificadas, difíciles de revertir a corto plazo.

Los datos de ocupación de los que este medio se hace eco en estas mismas páginas reflejan esa inercia. La provincia no solo sostiene niveles elevados de reservas, sino que incluso mejora registros anteriores. En ello influyen factores estructurales (como el peso del mercado nacional), pero también elementos puntuales, como el calendario festivo, que sigue actuando como motor de atracción. Este predominio del turista doméstico, además, amortigua los efectos de cualquier turbulencia exterior, reduciendo la exposición a crisis internacionales que, en otros destinos más dependientes del visitante extranjero, se dejan sentir con mayor rapidez.

Sin embargo, sería un error interpretar esta solidez como una garantía a medio plazo. El crecimiento del turismo internacional, aunque todavía moderado, introduce nuevas variables en la ecuación. La diversificación de mercados es, sin duda, una buena noticia, pero también implica una mayor sensibilidad a factores externos: conflictos, inflación o alteraciones en la conectividad pueden terminar condicionando los flujos de visitantes.

De momento, las previsiones para la Semana Santa apuntan a una campaña positiva, en línea con la tendencia de las últimas semanas. La demanda se mantiene alta y las reservas avanzan a buen ritmo, lo que sugiere que el sector encara el inicio de la temporada con cierto optimismo. No obstante, ese horizonte favorable convive con dos incógnitas claras.

Por un lado está la económica. Parece claro que si la inestabilidad internacional se prolonga y acaba trasladándose al bolsillo del consumidor, el turismo (aunque más resiliente de lo que a veces se presume) no quedará al margen. La segunda, más inmediata y recurrente, es la meteorología. En un periodo tan concentrado como la Semana Santa, unos pocos días de lluvia pueden alterar significativamente los resultados finales. Y tenemos pasados ejemplos que nos valdrían como prueba.

De momento, Castellón encara estas semanas con una base sólida, apoyada en la fortaleza del mercado nacional y en una demanda que, por ahora, no acusa el ruido exterior. Pero conviene no perder de vista que esa resistencia tiene límites. El verdadero termómetro no será tanto el arranque de la temporada como su evolución en los próximos meses, cuando se comprobará si la actual bonanza responde a una tendencia consolidada o a un simple margen de inercia frente a un contexto global cada vez más incierto. A este escenario se suma, además, un cambio silencioso en el comportamiento del viajero, cada vez más selectivo en el gasto pero menos dispuesto a renunciar a la experiencia. Se recortan extras, las estancias o se ajusta el presupuesto, pero el viaje se mantiene como una prioridad. Y esa tendencia puede favorecer a un sector que está muy vivo.