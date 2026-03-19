Control en el medio natural

Vivir en Oropesa del Mar es un privilegio que nos conecta con la naturaleza. Sin embargo, esa proximidad con el entorno natural nos exige una gestión activa, técnica y, sobre todo, responsable.

En las últimas semanas, desde la Concejalía de Medio Ambiente, hemos intensificado los esfuerzos en dos frentes que preocupan especialmente a nuestros vecinos: el control de los jabalíes y la prevención de plagas de mosquitos.

La proliferación de jabalíes en zonas urbanas no es un fenómeno exclusivo de nuestro municipio, pero sí es una prioridad que abordamos con determinación. La presencia de estos animales en parques y calles supone un riesgo para la seguridad vial y la tranquilidad de los vecinos.

Por ello, hemos procedido a la instalación estratégica de jaulas de captura. Quiero ser claro en este punto: esta medida no es arbitraria. Se trata de un método supervisado, seguro y efectivo para reducir la densidad de ejemplares que han perdido el miedo al contacto humano. Nuestro objetivo, en este ámbito, es recuperar los espacios públicos para el ciudadano, garantizando que el entorno urbano sea, ante todo, un lugar seguro.

Por otro lado, la meteorología nos ha planteado un reto inmediato. Las recientes lluvias, sumadas al aumento de las temperaturas propio de la proximidad de la primavera, crean el escenario ideal para la proliferación del mosquito.

Desde esta Concejalía no hemos esperado a que el problema aparezca. Ya están en marcha los tratamientos larvicidas en los focos detectados y zonas de acumulación de agua para evitar su proliferación.

Los equipos técnicos están trabajando intensamente en el alcantarillado, zonas húmedas y áreas ajardinadas para minimizar el impacto en la calidad de vida de los oropesinos y de quienes nos visitan.

La gestión medioambiental es un engranaje complejo donde la administración pone los recursos, pero la colaboración ciudadana pone la eficacia. Pequeños gestos, como evitar dejar comida al alcance de los animales o vigilar el agua estancada en propiedades privadas, son el complemento necesario a la labor que realizamos desde el Ayuntamiento de Oropesa.

Seguimos trabajando con la mirada puesta en Oropesa del Mar.

Concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Orpesa