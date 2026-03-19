Destinos que se viven

La comunicación turística está cambiando. Durante años, promocionar un destino significaba mostrar monumentos, paisajes o patrimonio histórico. Era la forma clásica de explicar una ciudad: qué ver y cuáles eran los lugares imprescindibles. Sin embargo, el turismo ha evolucionado y, con él, también la manera en que debemos comunicar los territorios. Hoy el relato turístico ya no puede limitarse a enumerar atractivos. El viajero actual busca experiencias. Quiere combinar cultura, gastronomía, ocio y actividades que le permitan disfrutar del destino de una forma más completa.

Desde la comunicación y la gestión de espacios de actividad económica y ocio vemos claramente esta transformación. El turismo ya no se construye únicamente con grandes iconos patrimoniales, sino también con aquello que ocurre en una ciudad cada día: su vida cultural, su oferta gastronómica y los espacios donde residentes y visitantes comparten tiempo.

Los destinos que mejor se posicionan son aquellos capaces de ofrecer experiencias completas. Lugares donde un visitante puede disfrutar del patrimonio, pero también pasar una tarde en familia, compartir tiempo con amigos o descubrir nuevas propuestas que formen parte natural del viaje.

Por eso, cuando hablamos de promoción turística, debemos ampliar la mirada. Un destino no se explica solo desde sus monumentos o desde su historia.

También se construye desde los espacios donde la ciudad se encuentra consigo misma: lugares de actividad, ocio, cultura y vida social.

En ciudades como Castellón este enfoque cobra cada vez más sentido. El visitante que llega atraído por nuestras playas, nuestras fiestas o nuestra gastronomía busca también propuestas que le permitan completar su estancia y disfrutar del destino durante todo el año.

Porque hoy el turismo no se mide solo por lo que una ciudad tiene.

El verdadero turismo empieza cuando una ciudad se convierte en un lugar que merece ser vivido y recordado.

Directora de Estepark y dircom