El pasado 15 de marzo se celebró el Día Internacional de la Lucha contra la Islamofobia. La fecha fue elegida por la Asamblea General de la ONU en 2022 con motivo del ataque terrorista perpetrado en mezquitas de Christchurch, Nueva Zelanda, el 15 de marzo de 2019.

En España

El ultracatolicismo y el mito de la Hispanidad falangista que impregna el ideario de Vox obliga a discernir entre inmigrantes por su procedencia, en consideración a su religión e idioma.

Su islamofobia, como la del SALF y Aliança Catalana, es directa en sus manifestaciones, atacando al musulmán y a la cultura islámica. Abascal exalta la Reconquista y celebra actos en Covadonga contra el enemigo musulmán, al que hay que volver a expulsar de España. Se presenta al islam como incompatible con los valores occidentales.

Este discernimiento entre inmigrantes también ha llegado al PP, sobre todo al ala más radical, encabezada por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien declaró el 2 de septiembre de 2024 en Antena 3: «No es lo mismo un tipo de inmigración que otra». De un lado están los latinoamericanos, que «no son siquiera inmigrantes», totalmente integrados porque «rezamos la misma religión, tenemos la misma raíz», y por otro lado están los inmigrantes llegados de países que «culturalmente tienen un choque con nosotros», que «defienden la ablación, que las mujeres nos quedemos en nuestras casas o la poligamia», por lo que, si tuviera «una hija de una edad determinada», le gustaría que «saliera con su falda corta si le da la gana y vivir como ha querido siempre en su pueblo».

Isabel Pérez Moñino-Arana, quien sustituyó a Rocío Monasterio como portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, dijo en una concentración de la ultraderecha organizada a finales de marzo de 2025 en Terrasa (Barcelona) a la que asistió: «Antes era habitual ver por aquí mujeres con minifalda y ahora es habitual ver mujeres con hiyab. Es muy triste para las mujeres», sin que nadie conozca fehacientemente qué nivel de islamización puede estar experimentando la capital vallesana.

Feminacionalismo

Es el discurso del feminacionalismo, término acuñado por la socióloga italiana Sara R. Farris, menos directo que el empleado por Vox, SALF, Aliança Catalana y demás grupos ultraderechistas españoles, más elíptico y aparentemente más aceptable socialmente, pero igualmente ofensivo contra los inmigrantes que no profesan la religión católica y no hablan el español.

El primero en utilizar este discurso del feminacionalismo fue el neerlandés Pim Fortuyn, copiado por el también holandés Geert Wilders y la francesa Marine Le Pen. Esta enfrenta al islam con la laicidad republicana francesa y las libertades civiles, en un choque cultural capaz de generar dudas y contradicciones entre los partidos progresistas. Alumna aventajada en España del discurso de feminacionalismo, al estilo lepenista, es Silvia Orriols, la líder de Aliança Catalana, quien se ha declarado partidaria del Estado laico y ha colgado la bandera LGTBI en la fachada del Ayuntamiento de Ripoll.

Rechazo cultural

La comunidad musulmana en España superaba los 2,4 millones de personas en 2023 (37% del total de extranjeros residentes). Es el segundo colectivo que más discursos de odio sufrió en las redes sociales en ese año, con un 26,2%. El primer colectivo era el de los norteafricanos, en su mayoría magrebíes y musulmanes, que recibieron el 33,7% de los ataques de odio.

En el boletín FARO (Filtrado y Análisis de Odio en las Redes Sociales) de OBERAXE (Ministerio de Inclusión) de septiembre de 2025, se registraron 68.556 contenidos reportables y una retirada del 39% de ataques islamófobos por parte de plataformas. El 60% era contra inmigrantes del norte de África y el 33% de musulmanes (con subida del 19% en un mes). Los contenidos que incitaban directamente a la violencia pasaron en un mes del 3% al 13%, y los que alababan agresiones subieron al 14%.

Este odio hacia el musulmán no está relacionado con la condición del inmigrante en situación irregular, puesto que en España los indocumentados africanos son mucho menos que los latinoamericanos.

El motivo de este rechazo es, por tanto, cultural.

Distribución inmigración irregular por origen geográfico, con porcentaje y perfil de entrada principal

Latinoamérica: ~70%-80%. Como turistas por aeropuertos y posterior permanencia tras caducar el visado.

África: ~10%-15%. Principalmente a través de fronteras terrestres (Ceuta y Melilla) y rutas marítimas (pateras/cayucos).

Otros (Europa no UE, Asia): ~5%-10%. Diversas vías, incluyendo el sector de servicios y agricultura.