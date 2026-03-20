Opinión | A FONDO
Dit i fet
Tal com he dit al llarg de l’any passat en moltes ocasions, aquest any seria un any de Renaixement. Comencem a veure fruits del treball, seriós i responsable que estem fent a l’Ajuntament. Hi ha debats que no naixen per a millorar la ciutat, sinó per a entorpir-la. Ho hem vist aquests dies amb alguns vídeos per part del PP de Vila-real sobre l’estat dels carrers que volen fer creure que el problema és exclusiu al nostre poble. Recursos que mostren forats com si només passara ací i que simplifiquen una realitat complexa. Però la veritat és una altra, i cal explicar-la amb dades, amb responsabilitat i amb sentit.
El Pla Municipal de Reasfaltatge de Vials Públics respon precisament a això: a una planificació seriosa. Parlem d’una actuació de 25.536 metres quadrats, amb més de 15.000 en entorn urbà i més de 10.000 en entorn rural, amb una inversió de 641.141,93 euros destinada a millorar carrers i camins. No són paraules, són fets que ja estan en marxa. Actuem amb criteris tècnics, prioritzant aquelles zones amb més trànsit, més desgast i més perillositat. Per això ja s’ha intervingut en carrers com Furs de València, Arcadi García Sanz i en la rotonda amb l’avinguda Europa… entre altres. I continuarem ampliant actuacions en els pròxims mesos.
Però governar no és només actuar, és també explicar. I la ciutadania ha de saber que no sempre es pot fer tot al mateix temps. Governar és prioritzar. I governar bé és dir la veritat. Som una administració pública i això implica procediments: informes tècnics, processos de licitació, concurrència pública i terminis legals que s’han de respectar. No podem enviar una empresa a asfaltar d’un dia per a un altre. I qui diu el contrari, o no sap com funciona l’administració o no vol dir la veritat.
Mentrestant, actuem on cal. Quan apareix un forat que pot generar un risc, intentem des dels serveis municipals intervindre com més aviat millor. Primer es resol el problema urgent i després arriba la solució definitiva. Això ho fan tots els ajuntaments. Tots. Convertir-ho en un problema exclusiu de Vila-real és, simplement, faltar a la veritat.
Només cal eixir i mirar al voltant. Qualsevol ciutat, qualsevol municipi, actua igual davant una incidència en la via pública. El que marca la diferència no és negar la realitat, sinó tindre un pla per a millorar-la. I nosaltres el tenim.
A més, aquest pla mira més enllà del nucli urbà. Inclou actuacions en l’entorn rural i col·laboracions amb municipis veïns com les Alqueries. Perquè cuidar els vials és també cuidar l’activitat econòmica, els accessos, els polígons i la vida quotidiana de moltes persones.
I hi ha també una mirada de futur. L’objectiu és que, una vegada finalitzen les grans obres d’urbanització en el polígon de la carretera d’Onda, puguem actuar de manera definitiva i amb qualitat en tota eixa zona. Parlem d’un procés de modernització clau per al desenvolupament econòmic de la ciutat.
Però també cal dir una cosa clara: fer ciutat costa diners. Mantindre els carrers en condicions, invertir en infraestructures i garantir la seguretat no és gratis. Per això és important fugir dels discursos fàcils que prometen molt i expliquen poc. Governar és decidir, i decidir implica responsabilitat.
La nova Vila-real del segle XXI es construeix així: amb treball, amb humilitat, amb servei a la comunitat i amb alegria. Amb una mirada a llarg termini, pensant en una ciutat millor, més digna i més preparada per als reptes que han de vindre.
Orgull de poble és també això. Entendre que darrere de cada actuació hi ha esforç, gestió i recursos públics que cal administrar amb responsabilitat.
També és important fer valdre el treball dels serveis municipals, que actuen cada dia per mantindre els carrers en les millors condicions possibles. Un treball constant, moltes vegades poc visible, però imprescindible per a garantir la seguretat i el bon funcionament de la ciutat. Darrere de cada actuació hi ha professionals, planificació i una voluntat clara de servei públic.
I eixa és la diferència. Mentre alguns es queden en la crítica fàcil, nosaltres continuem treballant. Amb trellat, amb responsabilitat i pensant en el conjunt de la ciutat. Perquè governar no és buscar el problema, és aportar solucions. I això és el que estem fent: millorar Vila-real amb fets, amb inversió i amb un projecte clar de futur.
Per això, davant del soroll, nosaltres oferim fets. Davant de la demagògia, dades. I davant de la crítica buida, treball. Perquè Vila-real no necessita vídeos ni polèmiques estèrils. Necessita solucions. I les solucions serien molt més fàcils si no sofrirem un maltractament econòmic històric per part d’altres administracions gràcies a PPVOX.
Vila-real avança. I ho fa amb responsabilitat, amb transparència i amb una idea clara: construir futur sense oblidar d’on venim ni enganyar a ningú.
Alcalde de Vila-real
