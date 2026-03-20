Quo vadis España

El domingo por la noche, mientras estaba viendo por la tele los resultados y los comentarios de las elecciones autonómicas de Castilla y León, escuche decir a Mañueco, al candidato popular vencedor, que no iba a pactar con el PSOE. Afirmación, posiblemente cierta. Y es que, todo indica, que en un país sin mayorías absolutas, el PP gobernará con Vox. También en España.

La cuestión es que al escuchar tan categórica opinión me acordé de aquella conversación que, según la leyenda o los evangelios apócrifos, mantuvo el apóstol Pedro con Jesucristo. Me refiero a la que dice que Pedro, huyendo de la persecución de Nerón en Roma, se encontró a Jesús caminando hacia la ciudad y le preguntó: «Quo vadis Domine» (¿A dónde vas Señor?), a lo que Jesús respondió «Romam vado iterum crucifigi» (Voy hacia Roma para ser crucificado de nuevo).

Bueno pues, en ese mismo instante me imaginé un gobierno de España del PP y Vox que teniendo en cuenta sus actos, declaraciones, programas, experiencias de gobiernos conjuntos anteriores y la letra de los pactos firmados en el País Valencià, será si se da el caso: con lío interno e inestabilidad permanente, poco europeo, vasallo de Trump y dispuesto a inmiscuirse en guerras que violan acuerdos e instituciones internacionales, recentralizador del Estado y enemigo de las autonomías, deshumanizador de la inmigración, con tendencia a no reconocer el cambio climático y a promover las medidas necesarias y urgentes, con vocación a derogar leyes como la reforma laboral, las de género, la eutanasia, la del aborto ... Es decir: por lo que dicen y hacen, no podemos dejar el futuro de España en manos del ayer, corremos el peligro de que la crucifiquen de nuevo.

Analista político