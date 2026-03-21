Castellón cree en la igualdad

Castellón es una ciudad que cree en la igualdad. Y que promociona la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso, un año más, hemos celebrado el 8 de marzo, con un acto institucional que tuvo lugar esta semana, al coincidir la efeméride con el día de nuestra Romería de las fiestas de la Magdalena. Lo celebramos en el salón de plenos, el espacio que representa la soberanía de todos los castellonenses, el lugar en el que se recogen todos los valores constitucionales que rigen nuestra ciudad. Reafirmando un compromiso con unos valores en los que creemos y en los que trabajamos día a día, desde la institución, como gobierno.

Ojalá llegue el día en que no tengamos que celebrarlo, porque eso significará que la igualdad por la que venimos luchando, la igualdad entre hombres y mujeres, se habrá alcanzado plenamente y seremos, de verdad, una sociedad en la que no cabe la discriminación por razón de sexo. Una sociedad más libre, una sociedad más justa e igualitaria. Mientras tanto, el trabajo continúa. Con convicción, con firmeza. Pero también con serenidad y respeto. Porque la igualdad no se construye a base de generar luchas entre sexos.

Y desde este planteamiento, el equipo de gobierno que tengo el honor de presidir no hace distinciones entre hombres y mujeres. Para nosotros, en esta ciudad, todas y todos somos igual de capaces. Con los mismos derechos y las mismas obligaciones. La clave está en la educación desde bien pequeños, una educación en valores, basada en el respeto mutuo de niños y niñas, una educación en igualdad. Creo firmemente en el poder de la educación como la herramienta más poderosa para cambiar el mundo. Y por este mismo motivo también, desde instituciones como el Ayuntamiento de Castellón vamos a seguir trabajando por la igualdad real. Lo estamos haciendo de manera transversal pero especialmente, desde la concejalía de Igualdad, con los magníficos profesionales que la integran, con quienes marcamos esa hoja de ruta que permite avanzar para alcanzar esos retos pendientes y romper los techos de cristal que todavía existen para muchas mujeres.

Las mujeres somos motor de la sociedad. Tenemos expedientes académicos brillantes, ocupamos cada día más cargos de responsabilidad, trabajamos sin descanso para sacar adelante a nuestras familias y no debemos sentirnos jamás menospreciadas ni minusvaloradas. No nos tiene que costar más por ser mujeres, nos tiene que costar lo mismo. Es la cultura del esfuerzo lo que debe primar.

Porque las mujeres somos perseverantes, inteligentes, valientes, trabajadoras…. Somos capaces de todo lo que nos propongamos ser. Como también lo son los hombres. Pero siempre desde el respeto, la colaboración, la igualdad.

Y para ello, desde el Ayuntamiento estamos impulsando el IV Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres (2026-2029), que fue aprobado por el pleno municipal del 26 de febrero de 2026, un documento que ha sido consensuado por multitud de colectivos y que seguirá marcando la hoja de ruta por la que debemos transitar para conseguir este objetivo que es común. Y por eso también hemos implantado las escoletas de Navidad, Pascua y verano, para ayudar a conciliar vida laboral y personal a cientos de familias, recuperando un servicio que se perdió en la etapa del anterior gobierno de la ciudad, y que padres y madres nos venían reclamando. Y también colaborando con las entidades y colectivos de mujeres que emprenden, que apuestan por desarrollar proyectos propios que generan economía y empleo, porque la igualdad también debe venir de la mano de la plenitud integral en el día a día del colectivo.

Y como la igualdad también se construye desde el respeto y el orden, nuestra ciudad fue de las primeras en firmar el Protocolo Cero con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, un documento que permite que una mujer tenga protección policial sin necesidad de haber presentado una denuncia, luchando de esta manera contra la grave lacra que supone la violencia de género.

Todos estos valores están representados este año en Salomé Esteller, actual gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer, Premio Olimpia 2026. Un galardón que reconoce una trayectoria de 26 años de trabajo, compromiso y entrega, pero también una manera muy especial de estar al lado de las personas, especialmente de muchas mujeres que han encontrado en ella apoyo, acompañamiento y comprensión en momentos muy difíciles. Porque ni la enfermedad discrimina por sexos, así que nadie mejor que ella para encarnar los valores que representa el premio, y la apuesta de esta ciudad por la igualdad.

Es mucho el camino que se ha recorrido. ¡Muchísimo! Pero todavía quedan muchos pasos que seguir dando. Y el gobierno de Castellón estamos dispuestos a seguir avanzando, hasta conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres. Por nuestra parte, no va a quedar. ¡Seguimos!

Alcaldesa de Castellón