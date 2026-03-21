Cuando la realidad cambia de nombre

Cátedra acaba de publicar la antología 'Un estallido', con la presencia de los castellonenses Bibiana Collado y Javier Vicedo. / MEDITERRÁNEO

«Se trata de un fenómeno que cualquier amante de la poesía ha experimentado y que resulta muy gratificante, pues, de pronto, la realidad nombrada adquiere un significado nuevo, un rasgo que distingue la obra, profunda y certera». La observación de Stefan Zweig no describe solo el efecto de un poema logrado; también ilumina ese instante, casi imperceptible, en que una época empieza a reconocerse a sí misma a través de sus palabras.

La aparición de Un estallido. Antología de la poesía española 2000-2025 en la colección «Letras Hispánicas» de Cátedra invita precisamente a pensar en ese momento de revelación. No porque una antología consagre para siempre a una generación —la literatura nunca funciona de forma tan lineal—, sino porque ofrece algo más fértil: un marco desde el que releer el presente y medir sus desplazamientos.

Durante años se repitió que la poesía ocupaba un lugar marginal dentro del ecosistema cultural. Sin embargo, el paisaje ha cambiado sin estridencias. Nuevos lectores, otras formas de circulación y una diversidad estética difícil de encasillar han ido transformando el mapa sin necesidad de manifiestos. La poesía no volvió de repente; simplemente seguía ahí, esperando nuevas formas de escucha, otras comunidades y otra sensibilidad para ser leída.

Las antologías cumplen, en ese sentido, una función paradójica. Seleccionan, delimitan, excluyen inevitablemente. Pero también enfocan. Igual que una fotografía no agota la realidad, sino que la recorta para revelarla, estos libros permiten advertir vínculos que antes permanecían dispersos. De pronto, nombres leídos por separado empiezan a formar una constelación, y esa constelación dice algo sobre el tiempo que compartimos.

Por eso resulta especialmente significativo que en ese mapa aparezcan voces nacidas lejos de los centros tradicionales de legitimación cultural. Cuando un autor vinculado a una periferia entra en un volumen destinado a perdurar en las aulas, no cambia solo su lugar: cambia nuestra idea de dónde se escribe el presente. Y eso también redefine el mapa literario.