Opinión | A CONTRALUZ
Soluciones a medio gas
Otra vez el mismo relato: suben los costes energéticos, saltan las alarmas y la respuesta es tirar de rebajas fiscales y ayudas puntuales. Como si el problema fuera una gripe pasajera y no una fiebre que lleva tiempo instalada.
La fórmula ya la conocemos: bajar impuestos para que duela menos llenar el depósito o encender la luz, y repartir algunas ayudas a los sectores más castigados. Sobre el papel, todo muy razonable y necesario. Pero para la vida real, se queda algo corto. Es como poner una tirita a un paciente cuando lo que hace falta es que pase por el quirófano.
Sí, cualquier rebaja se agradece y la presentada por el Gobierno central, en principio, no es de desmerecer. Faltaría más. Pero el alivio dura lo que tarda en llegar la siguiente factura. Y mientras tanto, los costes siguen subiendo: energía, materias primas, transporte… una especie de carrera en la que los gastos siempre van un paso por delante.
Y luego están los sectores termointensivos como el azulejo, que dependen especialmente del gas. Ahí la cosa se vuelve más delicada. El problema de fondo es que estas industrias a día de hoy no pueden sustituir fácilmente su fuente de energía ni trasladar todos los costes al precio final sin perder competitividad. Están atrapadas. Y mientras tanto, las soluciones que llegan parecen diseñadas para otra realidad.
De momento y a la espera de la letra pequeña que sucriba el BOE, el mensaje implícito que llega este viernes al principal activo industrial de Castellón, como es la cerámica, parece claro: si dependes del gas, te toca apañarte. Y eso, más que una estrategia, parece una forma elegante de mirar hacia otro lado.
Director de Mediterráneo
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