Balance magdalenero

Déjenme realizar un pequeño análisis de las pasadas fiestas, queridos lectores, con sus fortalezas y debilidades. Como punto fuerte cabe destacar el esfuerzo en la limpieza viaria. El entorno de las calles Caballeros, San Luis, Conde Pestagua y plazas de Las Aulas o María Agustina, por citar un caso bien conocido, amanecía limpio cada mañana, tras las oportunas batallas festivaleras nocturnas. Todo un logro logístico.

En segundo lugar, quiero destacar la calidad de los diferentes grupos musicales que han amenizado calles y plazas a lo largo y ancho de Castellón, así como la de los equipos de sonido. Atrás quedaron aquellos equipos de audio anticuados que taladraban nuestros oídos.

En tercer lugar, quiero destacar el civismo de la gran mayoría de ciudadanos y el esfuerzo de los hosteleros locales por ofrecer productos y servicios con una calidad y precio más que adecuada en días complicados.

Como puntos débiles, en primer lugar, quiero denunciar las trifulcas. Las peleas que se han producido en plazas como Borrull, Cardona Vives o Huerto Sogueros. Ha habido más, pero estas no me las ha de contar nadie. Es tristísimo ver como aún hay quien no sabe beber.

Me ha fastidiado un poco la climatología que provocó la suspensión de actos. Aunque de la lluvia no tiene la culpa nadie, queridos lectores, ni siquiera Sánchez.

Por último, me han parecido insuficientes y flojos los conciertos. Pocos y de escaso valor, aunque hayan llenado el recinto, como siempre ocurre, lo que quizá indica que a mí ya se me ha pasado el arroz en ese sentido.

Escritor