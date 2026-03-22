Desde el siglo V a. C., cuando Hipócrates nos dividió en cuatro temperamentos y la astrología decidió que nuestro destino dependía de 12 constelaciones, los humanos hemos sentido una fascinación casi obsesiva por encasillarnos. Sin embargo, la psiqué no es un interruptor binario de «encendido» o «apagado». Por eso, frente a la vetusta dicotomía entre el ermitaño introvertido y el alma de la fiesta extravertido, surge un perfil más sutil y refrescante: el otrovertido. Este término hace referencia a esa persona comprensiva y amigable que cae bien a todos, pero tiene la costumbre de ser impermanente en los grupos sociales, al no tener la necesidad de pertenecer a toda costa.

Mientras el resto de mortales busca recargarse de energía en el aislamiento (introvertidos) o en el bullicio de la gente (extravertidos), los otrovertidos observan la vida con distancia crítica, lo que les permite ser auténticos, sin la asfixiante presión de tener que complacer a la galería. Así, ante el desgaste emocional que suele suponer intentar encajar, ellos encuentran su fortaleza protegiendo su autenticidad de las presiones del grupo. Sociales en las distancias cortas, pero alérgicos a lo comunitario, con la empatía necesaria para conectar, pero rechazando el pensamiento de rebaño y las ideologías colectivas como si fueran una actualización de software obligatoria.

Y esta independencia emocional no es un fallo del sistema, sino un superpoder que les otorga una asertividad superior y una libertad creativa envidiable para vivir bajo sus propios términos. En última instancia, el fenómeno otrovertido nos recuerda que la soledad no es una vía de escape, sino un espacio de libertad donde no encajar se convierte, paradójicamente, en el valor más poderoso.

Psicólogo clínico

(www.carloshidalgo.es)