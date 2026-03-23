Estamos invadidos con noticias sobre la IA y de lo que es capaz de hacer, montajes de vídeos y fotos que son perfectos, como manejan los documentos, bases de datos y como es capaz de analizar datos con una precisión asombrosa. La verdad es que todo el mundo está fascinado con esta tecnología que no parece tener fin.

Las súper empresas que están invirtiendo sin parar en IA cantidades enormes de dinero que, casi no sabemos descifrar de tantos números que llevan, más presupuesto que muchas naciones. Hay que ir pensando que esas multimillonarias inversiones van a querer rentabilizarlas, lógico y normal en el mundo capitalista, lo que se traduce en que las empresas que contraten los servicios de IA los van a utilizar para maximizar sus ganancias en los resultados de sus cuentas empresariales.

Digo todo esto, para darnos cuenta de que en un breve espacio de tiempo, muchos puestos de trabajo sufrirán grandes cambios, otros desaparecerán y se crearán nuevos también. No es que sea una cosa nueva, esto ya ha ocurrido en el mundo del trabajo, desde la revolución industrial hasta ahora ha sido una evolución constante no exentas de problemas laborales y pérdidas de puestos de trabajo, sobre todo en las empresas manufactureras. Ahora el salto va a ir dirigido más centrado a puestos de trabajo relacionados con ofimática, informática, mejora de la robótica y esto representa muchos puestos de trabajo, yo diría que más de los que pensamos a primera vista. Tampoco quiero que entremos en pánico, pero habrá que estar atentos. Las regulaciones laborales tendrían que ir a la misma velocidad que evoluciona la IA, y eso será difícil porque lo dejan siempre para lo último.

Más allá de la desaparición de puestos de trabajo, también habrá que ver la desigualdad que puede producir aún más si cabe, porque pueden desaparecer puestos de trabajo bien remunerados hasta ahora, contribuyendo a bajar las expectativas de trabajos con especialidades muy necesarias hoy en día.

Nuestro secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ya apuntó hace tiempo, que las máquinas tendrán que cotizar. No sé si será así, pero algo habrá que hacer seguro.

Secretario general UGT-PV Comarques de Castelló