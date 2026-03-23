Opinión | A FONDO
Clar que mereixem més!
En la política les formes no són un detall. Hi ha gestos que expliquen millor que qualsevol discurs com s’entén el poder. Estos dies de Falles, la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, ha estat present en diferents municipis fallers de la província. A Borriana i Benicarló ho ha fet com a presidenta de la Diputació de Castelló. A la Vall d’Uixó, en canvi, ha vingut com a presidenta del Partit Popular, fora de la seua suposada agenda institucional.
Per què el tracte a la Vall ha sigut diferent? Ha vingut acompanyada pel conseller Vicent Martínez Mus, però també ho fa fet com a membre del Partit Popular, no de la Generalitat valenciana. No han avisat ni a l’Ajuntament ni a mi com a alcaldessa. Esta diferència amb Borriana i Benicarló, on el PP sí que governa en els ajuntaments i sí que ho han anat en visita institucional, només fa que confirmar que, a ulls del PP, la Vall d’Uixó és un municipi de segona.
Quan una presidenta d’una institució provincial visita un municipi, ho fa en representació de tots i totes; de tota la ciutadania, pense el que pense i vote el que vote. Però quan ho fa només sota les sigles del seu partit, el missatge és un altre i demostra no saber estar a l’altura de la institució que representa. La Vall no és un municipi aliè a la província, com tampoc ho és Almenara (l’altre municipi faller on no governen i que tampoc han visitat).
El més irònic és que en la seua visita com a presidenta del PP, Barrachina ha dit que la Vall mereix molt més. Clar que mereix molt més, però de qui? Per a començar, mereix igualtat de tracte, el que just no han fet amb esta visita partidista. I per a acabar, mereix inversions de la Diputació de Castelló i de la Generalitat valenciana que sí que arriben a altres municipis i, misteriosament, a la Vall d’Uixó no.
Clar que la Vall mereix molt més del que està fent el Partit Popular des de la Diputació i des de la Generalitat! Mereix convenis singulars com els que s’estan signant en pobles governats pel PP, fins a la paradoxa que la mateixa Marta Barrachina s’autosigna un conveni com a presidenta de la Diputació i com a alcaldessa del seu poble…
Mereixem que, quan es fan inversions en instal·lacions esportives com el canvi de gespa dels camps de futbol, no hi haja municipis als quals se’ls paga des de la Diputació (casualment, un dels que sí que ha visitat com a presidenta estos dies) mentre altres, com la Vall, hem d’assumir-ho íntegrament amb recursos propis. Mereixem, també, infraestructures com l’estació ITV que el PP ha decidit ubicar en altres localitats on governa, tot i que la Vall ha posat a la seua disposició terrenys per a fer-la. Mereixem que destinen els diners que la conselleria va comprometre per a acabar la rehabilitació de la Torre de Benissahat...
I mereixem, sobretot, que no se li posen traves a projectes estratègics com l’ampliació del polígon industrial Belcaire C, clau per al futur econòmic i l’ocupació de la nostra ciutat. A mi m’agradaria com a alcaldessa que el conseller Martínez Mus vinguera a la Vall a visitar les Falles sense amagar el seu càrrec. Però més m’agradaria que vinguera com a conseller a anunciar al costat de l’Ajuntament les obres per a ampliar el sòl industrial, vital per al futur de la nostra ciutat i per al creixement econòmic de la comarca i els voltants.
Premi als municipis afins
Per això el problema no és una visita. La visita és l’anècdota. El problema és el model de govern. El model del Partit Popular, que perverteix les institucions públiques perquè deixen de ser de totes i tots per a convertir-les en eines al servei del partit. Així tracten de premiar als municipis afins i deixen de costat a la resta. I el portaveu del PP a la Vall què diu sobre tot açó? Res. Herminio Serra prefereix riure les gràcies a qui menysprea el seu poble que defensar-lo. No vaja a ser que algú s’enfade i es quede sense càrrec a València...
Davant d’això, tinc clar quin és el nostre camí. Continuar treballant, continuar avançant i continuar defensant els interessos de la Vall i dels vallers i les valleres, per damunt de qualsevol sigla. Malgrat els obstacles que tracten de posar-nos, la Vall està en el seu millor moment. I ho fa perquè al seu capdavant hi ha un govern decidit, amb projecte de present i de futur i amb convicció, que és la millor garantia perquè el nostre poble continue avançant. Com també ho és que a la Diputació i a la Generalitat tornen governs socialistes que estiguen a l’altura del que representen i que tracten a tots els municipis amb igualtat d’oportunitats. Així a la Vall encara ens anirà millor!
Alcaldessa de la Vall d'Uixó
