En defensa de nuestra cerámica

A nuestra industria cerámica nunca, nadie, le ha regalado nada. Nuestro sector económico más importante no quiere ayudas económicas, tampoco necesita reconocimientos y, por descontado, no va a permitir ningún tipo de paternalismo. Nada de ello tiene cabida en un sector industrial que, por sí mismo, ha sido capaz de generar miles de puestos de trabajo, que ha llevado a la provincia de Castellón a ser la que tiene el PIB industrial más elevado del conjunto del país y, lo que es más importante, paga buena parte de la factura de los servicios públicos que ofrecemos a nuestros vecinos.

Por eso es tan vital la buena noticia que nos trajo la semana pasada nuestro president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca: la reactivación del eje de la cerámica tan importante para la movilidad y las comunicaciones en nuestra provincia. Las conexiones y las infraestructuras son necesarias para el crecimiento de nuestra industria y para que pueda seguir siendo competitiva. Nuevas conexiones que permitan fluidez, menores tiempos en carretera y un correcto tránsito de personas y mercancías son esenciales para seguir creando riqueza y puestos de trabajo.

Para el triángulo de la cerámica estas infraestructuras son inaplazables. La conexión de la CV-10 con la CV-21 permitirá acortar tiempos de manera considerable y ganar eficiencia en el transporte de materias primas y productos industriales, descongestionar de tránsito de camiones por nuestro camí Fondo y avanzar hacía una movilidad mucho más sostenible. Los municipios de clúster cerámico crecen en habitantes, en inversiones y en proyectos, y esa dinámica no puede verse frenada por unas conexiones ineficientes. El eje de la cerámica será un revulsivo capaz de decantar la balanza de las inversiones a nuestro favor frente a otros territorios, y el impulso final para la expansión y crecimiento de aquellas instalaciones industriales que ya están ubicadas en nuestro territorio.

En momentos de incertidumbre, cuando se cuestiona el uso del gas para producir cerámica sin que existan alternativas tecnológicas viables, o cuando los acuerdos comerciales con terceros países ignoran que debemos jugar todos con las mismas reglas, el president Juanfran Pérez Llorca ofrece certezas y seguridad para nuestra industria.

Alcaldesa de Onda