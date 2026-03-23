Una pasión llamada la Jana

Quien ha nacido en la Jana sabe que este pueblo es mucho más que un hogar. Es identidad, fuerza y empeño. Un sentimiento que emociona y que defendemos con pasión.

Este pueblo pidió en 2023 un cambio. Y nos empeñamos en dárselo. Con la confianza de nuestros vecinos, que es sagrada. Con la voluntad de dar un vuelco a una gestión que perdía más que ganaba. Así emprendimos este viaje. Y hoy los resultados nos avalan.

No vinimos a ponernos medallas. Vinimos a arremangarnos para dar lo mejor por nuestro pueblo. Y aunque hay objetivos que todavía no hemos conseguido, otros ya son un hecho.

Hoy la Jana cuenta con una helisuperficie. El recurso que permite que ante cualquier urgencia, un helicóptero medicalizado puede asistir la urgencia. También tenemos guardas rurales. Profesionales destinados al campo para evitar robos en nuestras cosechas. Hemos mejorado la pista de verano con nuevos aseos, adecuado caminos rurales y reforzado el abastecimiento de agua con fines agrícolas. Todo gracias a la Diputación de Castellón y al Consell.

Instituciones que nos han hecho más fuertes. Administraciones entre las que querríamos que estuviera el Gobierno de España. Pero lamentablemente no podemos agradecer nada a quien nos niega la autovía. Ese proyecto que en 2018 Mariano Rajoy presupuestó con 349,7 millones de euros y que Pedro Sánchez ha bloqueado.

Hoy celebramos todo lo bueno y seguimos luchando por lo justo. Que nadie se olvide de la Jana porque nosotros no olvidamos a quienes nos niegan lo merecido. Ni más, ni menos.

Alcalde de la Jana