El coste de la vida no da un respiro

El encarecimiento del coste de la vida es algo que se ha instalado en las rutinas de las familias castellonenses. Ya no se habla solo de que todo sea más caro, sino de que los gastos básicos están ocupando una parte cada vez mayor de los salarios. Hoy, pagar la vivienda, la compra y los suministros consume una parte muy alta de los ingresos. Esto deja poco margen para el resto: ahorrar, afrontar imprevistos o simplemente mantener cierta tranquilidad económica. Para muchos hogares, llegar a fin de mes se ha convertido en el principal objetivo, y no en una situación excepcional.

El problema es aún más evidente en algunos colectivos. Los jóvenes, las familias con más hijos, quienes viven de alquiler o tienen ingresos bajos lo tienen más difícil. Pero lo preocupante es que la presión ya no se limita a estos grupos: cada vez alcanza a más gente que antes podía vivir con cierta estabilidad. Ni siquiera la clase media escapa a estas embestidas.

Especialmente llamativo es el caso de quienes dependen de un salario mínimo. Si prácticamente todo el sueldo se destina a cubrir gastos básicos, el sistema deja de funcionar. No hay espacio para progresar, ni para planificar el futuro. Gran parte de esta situación se explica por el encarecimiento de la vivienda y de la alimentación. El alquiler ya supera en muchos casos a la hipoteca, y la cesta de la compra sigue subiendo. Esta combinación obliga a las familias a ajustar cada gasto. Y ahí es donde se ve un cambio importante: la forma de ahorrar. Ya no se trata tanto de hacer grandes recortes, sino de pequeños cambios en el día a día. Reducir la calidad de algunos productos que se adquieren o aplazar arreglos en casa son decisiones cada vez más habituales. El problema es que estos pequeños ajustes, aunque parezcan asumibles, tienen consecuencias. A largo plazo pueden afectar a la calidad de vida, a la alimentación o al estado de las viviendas. Es un ahorro que alivia hoy, pero puede pasar factura mañana.

Además, hay factores externos que pueden empeorar la situación, como la subida de la energía hoy tan palpable. Esto añade más incertidumbre y hace todavía más difícil que las familias puedan organizarse. Es decir, ya no se trata solo de que la vida sea más cara, se trata de que cada vez cuesta más cubrir lo básico.

Factores externos, como los conflictos internacionales, pueden traducirse en nuevas subidas que impactan directamente en los hogares. Esto hace que cualquier planificación sea más difícil y que la sensación de inseguridad aumente. En este escenario, las familias se ven obligadas a tomar decisiones constantes para equilibrar sus cuentas. Pero no todo puede depender de la capacidad de adaptación individual. La dimensión del problema apunta a la necesidad de medidas que aborden el encarecimiento de la vivienda, el ajuste de los salarios y la protección del consumo básico.

Porque, en el fondo, lo que está en juego no es solo el poder adquisitivo, sino la posibilidad de mantener unas condiciones de vida dignas. Cuando cubrir lo esencial se convierte en un esfuerzo continuo, el riesgo es que esa situación acabe normalizándose. Y aceptar como habitual lo que en realidad debiera ser puntual es lo verdaderamente preocupante. Se trata de una problemática creciente no exenta de riesgos, lo que puede ser, a largo plazo, el mayor problema para una sociedad que hoy se muestra especialmente vulnerable a las prolongadas estrecheces.