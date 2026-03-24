Opinión | EL TURNO
Un mundo de bloques
La geopolítica ya no es solo el tablero clásico de grandes potencias; entramos en una era en la que bloques económicos y tecnológicos reconfiguran decisiones cotidianas: qué compramos, dónde trabajamos y cómo se garantiza la seguridad nacional. El pulso entre Estados Unidos y China por la supremacía tecnológica (chips, inteligencia artificial y redes 5G) no es un enfrentamiento lejano, sino una reordenación de cadenas de suministro que incide en precios, disponibilidad y soberanía industrial.
Sanciones y controles de exportación obligan a empresas a rediseñar sus proveedores. Un fabricante local que antes importaba componentes críticos puede verse forzado a buscar suministros alternativos o invertir en producción doméstica, encareciendo el producto final. Para el consumidor, esto se traduce en bienes más caros o demoras; para las pymes exportadoras, en mayores barreras administrativas y riesgo de perder mercados cerrados por alineamientos estratégicos.
Los realineamientos regionales intensifican la fragmentación: acuerdos comerciales y asociaciones tecnológicas se forman en torno a intereses de seguridad y confianza. La seguridad económica adquiere protagonismo: no solo defender fronteras, sino asegurar acceso a insumos estratégicos (litio, semiconductores, fármacos) que sostienen economías modernas. Los gobiernos ya diseñan políticas industriales activas, fondos para relocalizar capacidades estratégicas y alianzas para compartir riesgos. Estas medidas tienen un coste fiscal e implican decisiones políticas difíciles: proteger empleo y autonomía versus mantener competitividad y precios accesibles.
Vivimos una transición en la que las decisiones externas repercuten localmente. Ciudades, empresas y consumidores deben anticiparse: diversificar mercados, invertir en capacidades tecnológicas locales y exigir políticas públicas claras que equilibren seguridad y apertura. El mundo de bloques redefine lo global y lo íntimo: la geopolítica ha entrado en la canasta de compra y en la agenda familiar. Ignorarla será pagar el precio, muy tangible, en la vida cotidiana.
Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista
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