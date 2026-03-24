Siguen asesinando a las mujeres

El pasado fin de semana fue asesinada Silvia por su exmarido que disparó a bocajarro, rematándola hasta perder la vida. Sucedió el sábado en Zaragoza, ella tenía 42 años, iba a abrir su negocio de peluquería, llevaban un tiempo divorciados y no estaban en el sistema VioGen, no constaban denuncias. Por otro lado, la misma mañana del sábado, encontraron el cuerpo sin vida de una niña de 3 años, en la vivienda del padre. Sucedió la noche del viernes en Torrevieja, la madre alertó de que a su hija podría haberle pasado algo ya que había recibido amenazas contra la pequeña de su exmarido advirtiendo que haría daño a su hija si ella rehacía su vida sentimental. El padre cumplió su palabra. La violencia vicaria es la expresión más cruel de la violencia de género, cuando un padre mata a los hijos para hacerle el mayor daño posible a la madre. En este caso tampoco había denuncias previas, ni constaba en el sistema VioGen. Los dos asesinos se suicidaron después.

En lo que va de año, ya son trece mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que surgiera la estadística oficial en 2003, son 1.356 mujeres. Son más muertes que las provocadas por el terrorismo, por todas las bandas terroristas en este país. Y seguimos guardando minutos de silencio. Y poco más. Porque cada día que pasa hay alguien de la ultraderecha que niega la violencia machista, y la derecha que gobierna con ellos, calla. Cada vez se recortan más las ayudas económicas desde los gobiernos del PP y Vox, destinadas a asociaciones de mujeres y proyectos de igualdad, cada día se pierden derechos y decisiones institucionales. Mueren por ser mujeres. El machismo es estructural y está en el aire que respiramos. Hagan algo. BASTA YA.

Periodista