No a la islamización de Castellón

El pasado viernes, con motivo del final del Ramadán, vimos cómo en distintas ciudades cedían espacios públicos para celebraciones multitudinarias. Unas imágenes que se han hecho virales, que dan miedo y llaman la atención por la disposición de mujeres y hombres: ellas en espacios separados y siempre por detrás, en lo que supone la enésima muestra de machismo de la religión musulmana. Por desgracia, Castellón no fue una excepción. Vimos cómo la comunidad musulmana ocupaba, de la mano de la concejalía de Interculturalidad (gestionada por el PP), el Recinto de Ferias y Mercados, en unas imágenes lamentables que han enfadado a muchos castellonenses.

Son cientos los mensajes de ciudadanos de Castellón (simpatizantes de Vox, del PP e incluso de la izquierda) que me han reenviado el vídeo indignados, preguntándose cómo es posible que lo permitamos. Pues bien, si Vox cuenta con una mayoría absoluta en Castellón, no cederá ni un milímetro de espacio público a religiones que no respetan nuestra cultura.

Y esto no es racismo, es sentido común. Y si no que les pregunten a estos españoles que viven en barrios islamizados y que se sienten inseguros y extranjeros en su propia casa. La islamización está haciendo estragos en muchos lugares de España y solo Vox habla de este problema y propone combatirlo con medidas concretas. Son muchas las iniciativas que presentamos en Castellón en esta línea, como la prohibición del burka en edificios municipales o evitar que el menú halal llegue a los colegios. No vamos a permitir que los castellonenses se sientan extranjeros en su propia ciudad.

Portavoz de Vox en Castellón