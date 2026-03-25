Las Pasiones en Castellón

En plena Semana Santa el fenómeno de las Pasiones renace y, en nuestra provincia, al igual que en otros lugares, la organización de los actos está en plena actividad. Imitar la vida de Cristo mediante representaciones sacras ha sido una cuestión antigua. La Pasión, por antonomasia, se refiere a los tormentos y muerte de Jesús, expresados de muchas maneras: pintura, escultura, poesía, literatura o representación plástica, pongamos por caso.

Los denominados «dramas de la Pasión» tuvieron gran interés ya en la Edad Media. Probablemente el más antiguo en lengua vulgar sea el de Saint Gall, en el siglo XVI, inspirado en los textos evangélicos, aunque hay vestigios de la leyenda y la tradición. Se encuentran, no obstante, los primeros dramas que aparecen en Alemania, el Tirol y Francfort en el siglo XIV. También en el norte de Francia, Inglaterra e Italia. Pese a la aceptación del pueblo, los seguidores de la Reforma mostraron su aversión y lucharon por su prohibición en ciertos momentos históricos.

Siguiendo el ejemplo de Borriol, con la Nueva Jerusalén, nacieron representaciones en poblaciones de nuestra provincia como Torreblanca (1979), Xilxes (1992), Eslida (2000), Alfondeguilla (2001), Almassora (27 edición), Vila-real (Lacrima vere, 2017) y algunos centros como la parroquia de San Cristóbal (2017) en la capital. Un movimiento que, lejos de desaparecer, va resurgiendo en poblaciones, parroquias y colegios, especialmente de nuestra propia provincia.

A partir, pues, de esta próxima semana comenzarán ya las representaciones y, especialmente, el Jueves Santo en que Nueva Jerusalén de Borriol ofrecerá la 51ª edición de su Pasión singular tan esperada.

Profesor y Valencià de l'Any 2025