Una provincia que marca Europa

Este miércoles defendemos en Europa lo que otros en España tratan de silenciar. Acudimos a Bruselas con el propósito firme y decidido de proteger los derechos de nuestra provincia.

Castellón es cerámica. Un valor que es la base de una provincia rica, generadora de empleo, vanguardia e innovación. Es calidad de vida y bienestar para más de 70.000 familias que directa o indirectamente tienen en esta industria su sustento.

Y ese precisamente es el principio de nuestra gestión. Gobernamos con voluntad de proteger, servir y liderar. Y cuando es necesario acudimos al corazón de la Unión Europea para abanderar una defensa justa de un sector medular para nuestra tierra que busca y exige soluciones frente a los castigos.

Garantizar el futuro de la cerámica es defender a Europa. Y Bruselas debía escuchar la verdad del sentido común. La que reclama una legislación sensible y flexible para que el sector siga construyendo bienestar y sosteniendo hogares, y no acabe destruyendo proyectos y oportunidades, sembrando la desesperación.

La provincia de Castellón posee un músculo económico innegable en la cerámica. Un sector que apuesta desde el primer día por la eficiencia energética y la vanguardia tecnológica y al que hoy se le persigue con aumentos de costes que lejos de reducir las emisiones amenazan con hundir la industria. La transición ecológica, en la que todos estamos implicados, es otra cosa. Es asegurar la viabilidad de los procesos, con protección para sectores estratégicos, con un respaldo a la innovación y con flexibilidad en los plazos. Fortalecer la industria protegiendo al empleo y al comercio, sin competencia desleal. Por eso apelamos a un compromiso común para no perdernos en la ideología. Porque los castellonenses en particular y los españoles en general, ya sabemos lo mal que nos va cuando un gobierno solo resiste por interés propio y se aleja de lo que verdaderamente necesita el pueblo.

Corregir errores

Hoy pedimos a Europa que nos escuche con la voluntad de corregir errores y trazar el camino del éxito. Europa debe tomar decisiones y dejar atrás los gestos porque el sector cerámico de nuestra provincia es el más eficiente del mundo en consumo energético y emisiones por metro cuadrado producido. Y en ese escenario, el gas natural sigue siendo la única fuente energética hasta que hallemos, entre todos, alternativas viables. Hace falta ambición y compromiso para reivindicar justicia. Y por eso reclamamos una transición energética industrialmente viable y socialmente sostenible. Flexibilizar plazos, acompañar la inversión en innovación y proteger a un sector estratégico con un Plan de Emergencia realista y eficaz.

Es urgente compensar los costes climáticos y facilitar el acceso a la financiación europea para una descarbonización realista, que concilie actividad sin mermar el empleo.

Es necesaria la protección comercial. La exigencia de los mismos estándares de calidad para todos, porque el objetivo es acabar con la competencia desleal de terceros países, y dejar muy claros estos principios cuando se alcanzan acuerdos comerciales como el suscrito entre la Unión Europea e India. Las cláusulas de salvaguarda son un deber, no una opción.

Es decisivo el apoyo a la cogeneración. Porque por más política que el PSOE trate de inyectar a una cuestión de envergadura como esta, es urgente revisar los derechos de emisión de CO₂. Porque la realidad es que la industria cerámica de Castellón es la más eficiente y pese a ello se le castiga.

Hoy acudimos a Europa con la verdad. La que el Partido Popular defiende sin ambages a todos los niveles, en todas las instituciones. Enarbolando la bandera de la justicia que merece un sector que corre por nuestras venas. Porque nuestra tierra ha sido históricamente cuna para un sector que genera riqueza para miles de familias de la provincia. El principio de un valor que debe prosperar y continuar creciendo, por mucho que otros lo traten de torpedear.

Frente común

Este es el mensaje que hoy compartimos en Europa para que trascienda fronteras territoriales y forje un frente común en Bruselas. Esta provincia marca desarrollo y futuro, innovación y excelencia. La marca de nuestra tierra, la de nuestro país y la de toda la Unión Europea.

Hoy Castellón es Europa y la cerámica nuestra historia, presente y futuro. La identidad de una provincia que no cuestiona sus fortalezas, sino que las defiende con orgullo. Porque los principios se ejercen y esta Diputación cumple con su obligación. Que nadie lo dude, Castellón alza la voz y no hay nada ni nadie capaz de ahogar su razón.