No son guetos

Por lo visto el PP y Vox van a cambiar la ley urbanística valenciana. Y en una de las jornadas explicativas, tras una intervención mía pidiendo un porcentaje más elevado de vivienda de protección pública, para evitar que una de las herramientas que se han inventado se convierta en un pelotazo de aquellos que se produjeron a principios de siglo, uno de los participantes de reconocido prestigio en el mundo del urbanismo me recriminó que esa pretensión solo llevaba a crear «guetos».

Un gueto es un barrio, a menudo marginal y degradado, donde vive aislada o segregada una minoría étnica, religiosa o social. Originalmente, designaba las juderías o morerías, y hoy se asocia a pobreza y exclusión social, sinónimos de suburbio. La intencionalidad de mi compañero urbanista era clara: identificar la VPP con barrios degradados, de forma que únicamente la vivienda de renta libre es, en realidad, la vivienda digna que la Constitución Española propugna.

Sin embargo, estos barrios de vivienda asequible, lejos de ser espacios homogéneos y aislados, suelen estar formados por una mezcla de perfiles: familias de clase media y trabajadora, sobre todo jóvenes que empiezan su vida laboral, personas mayores e incluso nuevos residentes que acceden a su primera vivienda.

Muchos barrios de vivienda protegida están plenamente integrados en la ciudad, con acceso a transporte público, centros educativos, servicios sanitarios y espacios culturales. Y es que más VPP no es crear guetos. Es solucionar un problema gravísimo y crear ciudad.

Urbanista