Opinión | RECONTRA
No son guetos
Por lo visto el PP y Vox van a cambiar la ley urbanística valenciana. Y en una de las jornadas explicativas, tras una intervención mía pidiendo un porcentaje más elevado de vivienda de protección pública, para evitar que una de las herramientas que se han inventado se convierta en un pelotazo de aquellos que se produjeron a principios de siglo, uno de los participantes de reconocido prestigio en el mundo del urbanismo me recriminó que esa pretensión solo llevaba a crear «guetos».
Un gueto es un barrio, a menudo marginal y degradado, donde vive aislada o segregada una minoría étnica, religiosa o social. Originalmente, designaba las juderías o morerías, y hoy se asocia a pobreza y exclusión social, sinónimos de suburbio. La intencionalidad de mi compañero urbanista era clara: identificar la VPP con barrios degradados, de forma que únicamente la vivienda de renta libre es, en realidad, la vivienda digna que la Constitución Española propugna.
Sin embargo, estos barrios de vivienda asequible, lejos de ser espacios homogéneos y aislados, suelen estar formados por una mezcla de perfiles: familias de clase media y trabajadora, sobre todo jóvenes que empiezan su vida laboral, personas mayores e incluso nuevos residentes que acceden a su primera vivienda.
Muchos barrios de vivienda protegida están plenamente integrados en la ciudad, con acceso a transporte público, centros educativos, servicios sanitarios y espacios culturales. Y es que más VPP no es crear guetos. Es solucionar un problema gravísimo y crear ciudad.
Urbanista
Suscríbete para seguir leyendo
- Dolor en la cerámica de Castellón: muere Lucía Grandío, responsable de marketing de Rocersa Group
- Gran despliegue de la Guardia Civil en Nules con tres redadas activas desde la madrugada
- Papas Garcia se traslada a un histórico local del centro de Castelló
- El nuevo azul de la Generalitat Valenciana tiñe la tarjeta SIP
- ¡Oficial! Ya están a la venta las entradas para el España-Serbia en La Cerámica: estos son los precios
- Vía libre al macroproyecto solar de tres millones que reducirá la factura del riego en Vila-real
- Desarticulada en Castellón una red que explotaba sexualmente a mujeres
- El aeropuerto de Castellón oferta 17.000 plazas para volar en Semana Santa y Pascua: destinos y ofertas