Opinión | LA RÚBRICA
Bufar en caldo gelat
Fent repàs d’expressions autènticament nostres amb la meua companya de treball Marga, ens va eixir «bufar en caldo gelat», que vindria a ser el que ara és coneix com «postureo», ja que no té cap utilitat bufar-li al caldo si està gelat, i qui ho fa, sols fingeix que està fent una cosa, quan realment no serveix per res.
I amb un poc de reflexió, podem dir de manera clara que Begoña Carrasco bufa en caldo gelat, especialment quan parlem de temes greus que ens afecten a la ciutadania de Castelló, i un exemple clar és l’habitatge.
La nostra ciutat té el dubtós honor d’estar entre el 50 municipis d’Espanya on és més difícil accedir a una vivenda, açò afecta a totes les edats, hi ha adults que s’han vist obligats a tornar a compartir pis i saben que no podran tornar a ser independents, i hi ha joves que no veuen quan podran independitzar-se.
El PP fa mesos que va prometre ajudes per aquests últims, tres mil euros anuals per a que els joves pogueren llogar, era la promesa de Carrasco, però sis mesos després de titulars, fotografies i promeses, aquestes ajudes, ni estan ni les esperem, amb el que Carrasco ha ficat al pressupost no donen ni per dos ajudes de les que va anunciar, tot és propaganda.
Mentre Carrasco fa anuncis que no pensa complir, el lloguer no para de pujar a Castelló, i si bé el govern d’Espanya i la Generalitat tenen moltíssima més capacitat d’acció en aquest tema, l’Ajuntament també podria prendre mesures per reduir el preu del lloguer, ara, això significaria haver de treballar i arromangar-se, i més enllà de bufar en caldo gelat, Carrasco no farà res en matèria d’habitatge.
Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló
