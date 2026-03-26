Opinión | BUENA PREGUNTA
Delegar en la IA
Hay cambios tecnológicos que hacen ruido y otros que pasan más desapercibidos, pero acaban siendo más relevantes. Lo que está empezando a ocurrir con los agentes de IA pertenece a la segunda categoría. Anthropic ha actualizado recientemente Claude Code (Cowork) con una capacidad que marca un salto claro: ya no solo responde, puede utilizar tu ordenador por ti. Abrir archivos, usar el navegador, ejecutar herramientas o completar tareas de forma autónoma, incluso cuando no estás delante. Basta con pedírselo, también desde el móvil.
Mientras tanto, OpenAI, Google o Microsoft también avanzan en la misma dirección: sistemas que navegan, ejecutan procesos y empiezan a asumir tareas completas. La lógica es clara: no usar herramientas, sino delegar trabajo. El cambio es sutil en apariencia, pero profundo en sus implicaciones. Hasta ahora la relación con la tecnología era directa: pedías algo y obtenías una respuesta, pero ahora empieza a aparecer una capa intermedia que interpreta lo que quieres y decide cómo hacerlo. Y no hablamos de una IA que te ayuda mientras trabajas, sino de una IA que trabaja mientras tú no estás.
En las últimas semanas, ya hemos visto algunas señales de lo que implica ese salto: decisiones ejecutadas sin supervisión, errores con impacto real o sistemas que actúan más allá de lo previsto. Un agente en Meta publicó información sin supervisión y desencadenó un problema de seguridad. Otro sistema decidió que la mejor forma de resolver una tarea era borrar un entorno completo en AWS, provocando horas de caída. Incluso hay agentes que han tomado la iniciativa de publicar contenido privado o realizar compras sin que nadie se lo pidiera. No son casos aislados, sino que todo apunta a que esta será la dirección: asistentes cada vez más autónomos, que trabajan en segundo plano y se encargan de partes crecientes del trabajo. Y ahí es donde conviene detenerse un momento para decidir qué queremos dejar en manos de estos sistemas. Conviene reflexionar conjunta e individualmente, personal y empresarialmente, hasta dónde estamos dispuestos a delegar.
Director y chief strategy officer de Thwelhundred
