Ordenanza de playas

En el pasado pleno se aprobó de manera inicial y gracias a los votos a favor de PP, Vox y Ciudadanos (en contra PSOE y Compromís) la modificación de la ordenanza que regula los usos de las playas de Oropesa del Mar. La modificación propuesta contempla a tres aspectos:

En primer lugar, recogemos la existencia de las playas accesibles y las normas de uso que rigen en las mismas. Estas zonas son espacios entarimados con toldo, cabinas de aseo, ducha y vestuario adaptado dotadas de plazas de aparcamiento reservadas, rampas y pasarelas especiales para sillas de ruedas. Especialmente importante es el servicio de baño asistido que se presta en las tres playas accesibles ubicadas en les Amplàries, la Concha y Morro de Gos. Para prestar ese baño asistido, se cuenta con sillas anfibias que facilitan el baño. El uso de estos espacios está exclusivamente reservado para personas con movilidad reducida acreditada.

En segundo lugar, eliminamos la denominación de la playa de Barranc de Bellver como playa naturista y la obligatoriedad de señalización de la misma en ese sentido. Esta modificación da respuesta a las sesenta y seis alegaciones presentadas en su día por vecinos de la zona que manifestaron su disconformidad con señalar expresamente dicha playa como naturista.

En tercer lugar, se elimina la consideración de la playa de la Renegá como playa canina. El anterior equipo de gobierno catalogó la playa de la Renegá como playa canina, pero lo cierto es que lo único que hizo fue poner un cartel. Sin embargo, si se trabaja con seriedad, catalogar una playa como canina requiere dotar la misma de unos servicios para tal fin. Así, las guías de playas caninas aconsejan que las playas caninas se ubiquen en playas de arena fina y aguas tranquilas (todo lo contrario a las características de la Renegá, que son calas rocosas, con las que pueden herirse las patas de los canes), deben colocarse fuentes para que beban los perros y papeleras en las que tirar los excrementos. Sin embargo, la playa de la Renegá es una playa natural en la que no está permitida la colocación de estos servicios, por lo que catalogar la misma como playa urbana es de todo punto improcedente.

Concejala de playas de Orpesa