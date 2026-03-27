Opinión | A FONDO
Innovació des de Fundación Flors
Abans de les eleccions de 2011, en un dels moments més difícils de la nostra història recent, vam impulsar des de Vila-real un espai de participació obert a la ciutadania: el Fòrum Vila-real 2030. No era només escoltar, era construir un projecte de futur per a una ciutat colpejada per la crisi i per una gestió irresponsable del PP de Vila-real que encara hui arrosseguem.
D’aquella reflexió col·lectiva va nàixer una idea clara: el futur de Vila-real passava per la innovació, el coneixement i les oportunitats. Així es van definir les grans línies del nostre model de ciutat, entre elles la de Vila-real, Ciutat de la Ciència i la Innovació, una aposta que 15 anys després continua donant fruits.
Vilabot és un exemple clar d’eixe camí. El que fa només quatre anys era una iniciativa humil al gimnàs de Fundación Flors, hui s’ha convertit en un esdeveniment de referència, celebrat al nostre Centre de Congressos i capaç de reunir més de 150 participants, 42 equips de 12 centres educatius de la Comunitat Valenciana i diverses escoles de robòtica.
Per primera vegada, a més, el concurs s’ha obert a la ciutadania, reforçant el paper de Vila-real com a ciutat educadora i de la innovació. Fundación Flors representa perfectament eixa visió, i és també exemple d’inclusió, treballant de manera coordinada amb el nostre centre d’educació especial La Panderola, demostrant que la tecnologia ha de ser per a tots.
Vilabot no és només robòtica. És una eina per a formar persones. Persones capaces de donar resposta als grans reptes del nostre temps, alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible: el canvi climàtic, la mobilitat sostenible o l’ajuda humanitària. Perquè el missatge és clar: no formem només programadors, formem persones compromeses.
Els projectes presentats han demostrat talent, creativitat i capacitat de treball en equip. Des de solucions per a combatre la calor fins a propostes de mobilitat urbana, els joves han sigut capaços d’oferir respostes reals a problemes reals. I això és el que ens fa avançar.
Este èxit no seria possible sense el treball conjunt. Vull agrair especialment a Fundación Flors, als equips directius, al professorat, als estudiants, als voluntaris i a totes les persones que han fet possible l’organització d’este esdeveniment. També als alumnes de Cicles Formatius, que han sigut clau en el muntatge i la logística.
També és important destacar la presència internacional en esta edició, amb la participació de Declan Keogh, representant de la competició de robòtica de la seu de l’ONU a València, que va poder conéixer de primera mà el projecte i va quedar impressionat per la qualitat de l’organització, el nostre Centre de Congressos i l’aposta decidida de Vila-real per la innovació.
Vilabot és també un reflex de la nostra vocació europea i internacional, amb projectes Erasmus+ i col·laboracions que connecten la nostra ciutat amb el món. Perquè compartir coneixement és també créixer i generar noves oportunitats.
A més, Vilabot demostra que quan l’educació i la innovació van de la mà, els resultats són extraordinaris. No estem parlant només d’un concurs, sinó d’un espai on l’alumnat aprén a pensar, a col·laborar i a afrontar reptes complexos. Una experiència que reforça competències clau per al futur i que connecta directament amb el model de ciutat que volem continuar construint.
També cal posar en valor el paper de les famílies i de la comunitat educativa en este tipus d’iniciatives. Sense el seu suport, implicació i confiança, projectes com este no serien possibles. La implicació col·lectiva és el que transforma una activitat puntual en una aposta de ciutat, capaç de generar impacte educatiu, social i també econòmic.
Per això, Vilabot no és només el present, és també una mirada cap al futur. Un futur en què Vila-real continuarà apostant per la innovació educativa, per la col·laboració entre institucions i per la generació d’oportunitats per a les noves generacions. Perquè invertir en educació i en talent és, sens dubte, la millor garantia de progrés. Per això, coorganitzem junt als centres educatius.
I és també un exemple clar de com entenem la política: com una ferramenta per a generar oportunitats reals, per a connectar institucions, educació i societat, i per a situar Vila-real en el mapa de la innovació. Perquè només des d’eixa visió compartida podem continuar avançant i consolidant una ciutat oberta, dinàmica i preparada per als reptes del futur.
La nova Vila-real del segle XXI es construïx així: amb educació, amb innovació, amb inclusió i amb oportunitats. Amb una ciutat que creu en el seu talent jove i que aposta per preparar-lo per als reptes del futur.
Orgull de poble és també això. Ser referents, generar oportunitats i avançar junts.
Vila-real avança. Sempre endavant.
Alcalde de Vila-real
Suscríbete para seguir leyendo
