Un paso adelante en movilidad para todos

Almassora contará en un breve periodo de tiempo con un renovado servicio de autobús urbano. Se trata de una apuesta decidida por mejorar el día a día de nuestros vecinos y vecinas, y avanzar hacia un municipio más conectado, accesible y pensado para las personas.

Este nuevo contrato, que duplica la inversión municipal hasta superar los 160.000 euros anuales, responde a una realidad clara, ya que la movilidad es un pilar fundamental para la calidad de vida. Durante mucho tiempo, los usuarios del autobús urbano, especialmente los residentes en la zona de la playa, nos han trasladado sus necesidades. Hoy podemos decir que les hemos escuchado y que damos respuesta a esas demandas.

Más frecuencias

El nuevo servicio amplía frecuencias, horarios y también los días de funcionamiento. Por primera vez, habrá autobús los sábados por la tarde, los domingos y festivos, y se refuerza también el servicio que se lleva a cabo durante toda la semana, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Esto significa más oportunidades para desplazarse, menos esperas y una alternativa real al vehículo privado.

Además, incorporamos nuevas paradas estratégicas, como la comisaría de la Policía Local y la estación de tren. Con ello, acercamos servicios esenciales y facilitamos conexiones clave para estudiantes, trabajadores y mayores. Porque ese es el propósito de este equipo de gobierno, el de hacer una Almassora más cómoda, más práctica y más inclusiva.

Somos conscientes del esfuerzo económico que supone esta mejora, pero también de que es una inversión necesaria. Apostar por el transporte público es apostar por la sostenibilidad, por la igualdad de oportunidades y por un modelo de ciudad más moderno y eficiente.

Facilidad para moverse

Queremos una Almassora donde moverse sea fácil, donde nadie se quede atrás por falta de opciones y donde cada barrio esté mejor conectado. En definitiva, una Almassora que avanza con sus vecinos.

Hoy damos un paso más en esa dirección. Un paso firme y potente hacia un transporte público a la altura de lo que merecen los almassorins.

Alcaldesa de Almassora