Patxi, la ignominia

El escaso nivel intelectual de Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, solo es superado en ignominia por su propio déficit moral. La penúltima actuación de López, desde la tribuna del hemiciclo de la Cámara Baja, ha vuelto a mostrar la verdadera cara de tan significado incondicional de la escudería de Pedro Sánchez. Quien fue lehendakari (gracias a los votos del PP) mostró desaforado cabreo con lenguaje soez en contestación a la denuncia del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, por la reciente semilibertad de una de las más sanguinarias jefas de ETA: Soledad Iparraguirre, Anboto. La asesina múltiple sale de Martutene de lunes a viernes, como ya lo viene haciendo un buen número de compañeros criminales. Anboto está condenada por la justicia española a cerca de 700 años de prisión, de los que solo ha cumplido siete en territorio nacional; tras pasar 15 años encerrada en Francia por delitos cometidos en el país vecino.

La reacción de víctimas del terrorismo no se ha hecho esperar, al igual que ocurriera con las anteriores medidas de gracia a sicarios del tiro en la nuca. Así, la asociación Dignidad y Justicia recordó el pacto entre Sánchez y el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, destacando el cumplimiento de la hoja de ruta marcada por el capo etarra. El apesebrado exlehendakari ejerce, otra vez, la trágala impuesta por Sánchez en traición a las víctimas; muchas de ellas compañeras socialistas. Grita el buen sanchista la inexistencia de ETA. La banda ya no asesina, extorsiona sentada cerca del escaño de Patxi.

Periodista y escritor