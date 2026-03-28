La millor terreta del món. Una capital acogedora, abierta, que cree en la colaboración público-privada y con una inmensa calidad de vida que ofrece un sinfín de posibilidades para invertir, emprender y crear un proyecto de vida. Así es como me gusta definir a Castellón cuando me preguntan por mi ciudad. A lo largo de los últimos años, desde el equipo de gobierno que tengo el honor de presidir, hemos estado trabajando con ahínco para romper con todos estereotipos establecidos y presentarnos al mundo como lo que somos, un lugar privilegiado a orillas del Mediterráneo en el que se unen mar y montaña, gastronomía y ocio, tradición y modernidad, trabajo y fiesta. El esfuerzo y la perseverancia tienen resultados y podemos decir que, de nuevo, hemos puesto a Castellón en el mapa.

A los hechos me remito. Esta misma semana, nuestra ciudad ha acogido el III Congreso Nacional de Desarrollo Local. Nada más y nada menos que 200 personas llegadas de 160 administraciones públicas de todo el país se han citado en Castellón para desarrollar la Guía Inspiradora de Propuestas para el Ámbito Local. Se trata de un documento que ve la luz en nuestra capital y que recoge iniciativas y planteamientos para definir el futuro de las políticas de desarrollo local en toda España.

De este modo, durante dos días, Castellón se ha reivindicado como capital del talento, de las oportunidades y del empleo. 48 horas en las que hemos incidido en nuestra apuesta por el fomento del trabajo conjunto y coordinado del sector público con el empresariado y los agentes sociales para crear empleo de calidad y hemos conocido innovadoras propuestas cuya aplicación no hará más que incidir en los excelentes resultados de ocupación que tenemos en estos momentos.

No nos podemos olvidar de que Castellón alcanzó en febrero las 104.226 personas afiliadas a la Seguridad Social, el dato más alto para ese mes desde que existen registros. A ello se suma una tasa de paro del 9,4% y un total de 11.348 personas desempleadas, lo que sitúa la de febrero como la mejor cifra de desocupación desde 2008. Asimismo, 2025 se cerró con 11.306 personas desempleadas, el registro más bajo de los últimos 17 años.

Además de ser muy provechosas a nivel técnico, estas dos jornadas de trabajo también han sido muy productivas para nuestra ciudad y nuestra economía. A lo largo de las mismas, los 200 asistentes se han quedado en nuestros hoteles, se han paseado por nuestras calles, han hecho sus compras aquí, han comido en nuestros bares y restaurantes y han conocido nuestro patrimonio y nuestras playas. Algunos de ellos ni siquiera se habían planteado Castellón como un destino turístico para su familia y, tras la experiencia, reconocían haberse quedado gratamente sorprendidos con la ciudad que se habían encontrado, nuestra gastronomía, nuestro clima y nuestra costa. Estoy convencida que su experiencia les convertirá en auténticos prescriptores de las bondades castellonenses porque, créanme, quien nos conoce, repite.

Igual que repiten año tras año las miles de personas (en el 2025, 110.000) que participan en Escala Castelló, una cita imprescindible para los aficionados a la navegación tradicional y el patrimonio marítimo que, del 9 al 13 de abril, celebrará su novena edición y que nos sitúa también en el mapa como un referente en la costa mediterránea. En esta ocasión, el festival continúa creciendo con nuevas incorporaciones internacionales y con el impulso del proyecto de la Vía Mediterránea, una iniciativa de cooperación que conecta Castellón con las ciudades portuarias de La Spezia, en Italia; y Sète, en Francia.

El evento coincide de lleno con los días de vacaciones de Pascua, de manera que no hace más que sumar enteros para quienes buscan un lugar para pasar sus días de descanso. Y también lo hace con la apertura de los chiringuitos de las playas que, por segundo año, se adelanta para cumplir con los deseos de los hosteleros, los castellonenses y los visitantes.

De esta manera, PortCastelló volverá a convertirse en una gran fiesta del mar con la presencia de 12 navíos, algunos de ellos nunca vistos aquí, que incluirá espectaculares novedades, como una batalla naval en la Dársena interior, y repetirá propuestas con mucho éxito como los conciertos, la subasta de pescado o el reparto de un bocadillo gigante de sepia.

Mientras, en las playas volverá la actividad y en la ciudad se intercalarán los eventos de nuestra Semana Santa, fiesta de interés turístico provincial, con el programa lúdico-cultural previsto desde el 21 de marzo y hasta el 13 de abril.

En paralelo, continuaremos trabajando para perfilar los últimos detalles del Festival del Viento, cuya tercera edición será más internacional que nunca, con representantes de una veintena de países. Y cerrando los detalles del evento que acompañará al eclipse solar del 12 de agosto, una cita histórica que tendrá a Castellón, a nuestro Planetario y las playas como el mejor lugar para vivirlo. ¡Seguimos!

Alcaldesa de Castellón