Llucena demuestra su capacidad organizativa

La Gravel Castellón Race Orbea, celebrada hace unas semanas, volvió a confirmar que Llucena es sinónimo de compromiso, organización y excelencia. Un año más, el evento fue un éxito gracias al trabajo silencioso y constante de decenas de voluntarios que, con su esfuerzo y dedicación, hacen posible que nuestro municipio esté a la altura de las grandes citas deportivas.

Por motivos personales y por diferencias con la propia organización, no pude estar presente. Por ello, quiero trasladar públicamente mi enhorabuena y, al mismo tiempo, mis disculpas a todas las personas que colaboraron desinteresadamente en el desarrollo de la prueba. Su implicación es el gran motor de este tipo de acontecimientos.

Desde hace tres años, Llucena ha demostrado que cuenta con un escenario natural privilegiado y, sobre todo, con un voluntariado comprometido que es garantía de éxito en cualquier evento, ya sea deportivo o cultural. Ese esfuerzo merece el respaldo institucional que corresponde tanto a la Diputación como a la Generalitat.

Nuestro municipio ya ha acreditado su capacidad organizativa en distintas disciplinas. Contamos con Twirling a nivel internacional y el pasado año organizamos un campeonato de España, que tuvo que trasladarse a otra población por falta de una instalación adecuada, una circunstancia que no debería repetirse.

En fútbol base es necesario mejorar y ampliar las instalaciones. El fútbol sala, que lleva años manteniendo viva la competición y a la afición en nuestro municipio, apenas dispone de medios y se limita a competiciones locales por falta de infraestructuras adecuadas. Esta realidad no es una crítica y debe hacernos reflexionar.

Asimismo, existe una creciente demanda para disponer de pistas de pádel adecuadas, una modalidad en auge que representa una oportunidad clara de dinamización deportiva y social. A nivel cultural, el objetivo es el mismo: seguir creciendo y dotar a Llucena de infraestructuras acordes a su potencial. Invertir en instalaciones deportivas y urbanísticas no es un gasto, sino una inversión estratégica de futuro. Supone atraer eventos, generar actividad económica y ofrecer mejores servicios.

Llucena ha demostrado que está preparada. Ahora necesita el respaldo institucional que esté a su altura.

Concejal de Deportes de Llucena