Opinión | LA RÚBRICA
Política per ales persones
Potser per allò de l’algoritme, fa pocs dies, fent scroll, em vaig sorprendre mirant un reel d’un metge que parlava de la norma 3-30-300. De com eixa recomanació urbanística feia millorar la qualitat de vida del veïnat, reduir malalties mentals, medicacions i, inclús, augmentar l’esperança de vida. Les xifres 3-30-300 fan referència a la conveniència de dissenyar les ciutats amb un mínim de tres arbres prop de cada casa; amb un 30% de coberta vegetal a cada barri i amb accés a un espai verd a menys de 300 metres. I pel que es veu, funciona.
Cert és que en la majoria dels nostres xicotets pobles no necessiten eixa referència. Ací, molts nuclis urbans són tan menuts que les zones verdes són el propi terme, les seues muntanyes i bancals... Això sí, en els municipis mitjans i grans, suspenem.
Però la qualitat de vida està relacionada amb molts altres aspectes del dia a dia, també ignorats. Com, per exemple, la mobilitat: la gran assignatura pendent (i oblidada) als pobles xicotets. Més mobilitat, especialment si és col·lectiva, suposa també menys contaminació, més accés a serveis, més oportunitats laborals (tant en àmbit rural com urbà) i, ara mateix, amb els preus del carburant, significa també més estalvi. Però seguim sense Tram, sense prou trens, sense xarxa de busos... i enyorant encara una Panderola de fa un segle. Potser tornaran èpoques on la quantitat de vida i les persones tornen a ser el primer. Però, per això, caldrà fer fora els còmplices de Mazón.
Portaveu de Compromís a la Diputació Provincial de Castelló
- Tragedia en la carretera en Castellón: muere un hombre de 35 años en un accidente entre su moto y un coche
- Últimos días de liquidación por cierre en otro comercio de Castellón: 'La culpa es del sistema
- Los toboganes ya coronan el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
- Desalojan a 18 personas en la calle Herrero de Castelló por el deterioro de un edificio de ocho plantas
- El desalojo de la calle Herrero pone el foco sobre la conservación de las fincas: 7.000 edificios superan ya los 50 años en Castelló
- El municipio de Castellón que competirá este verano en el Grand Prix moviliza a sus vecinos: “Necesitamos a todo el pueblo”
- El aeropuerto de Castellón recupera cinco rutas a finales de marzo: estos son los destinos
- Abren una investigación judicial por presuntas irregularidades en la Policía Local de Benicàssim