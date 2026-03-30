Opinión | A fondo
Escoltar per a seguir avançant
Una ciutat no es governa només des d’un despatx. Es governa als carrers, als barris, parlant amb la gent, donant la cara, escoltant el que funciona i el que es pot millorar. Per això he iniciat una ronda de visites pels barris, amb un objectiu molt clar: apropar l’Ajuntament a la ciutadania i continuar construint la ciutat entre totes i tots.
La primera visita ha sigut al barri Toledo, on m’he trobat amb veïns i veïnes, amb la direcció del CEIP Lleonard Mingarro, amb associacions i amb persones que, en el seu dia a dia, coneixen millor que ningú les necessitats del seu entorn. Parlem de manteniment, d’espais públics, de serveis, de mobilitat… Però sobretot parlem de com millorar la Vall des de la realitat de cada barri.
No és la primera vegada que ho fem. Forma part d’una manera d’entendre la política que portem practicant des de 2015. Una política de proximitat, de diàleg i de participació que ja ha tingut diverses edicions de Govern al teu barri i que es va ampliar amb la creació en 2019 de la Regidoria de Barris. Esta nova iniciativa és una manera de reforçar esta manera de fer, d’actualitzar-la i d’adaptar-la als nous reptes.
La nostra ciutat no és la mateixa que fa deu anys. Ha canviat, ha crescut, ha avançat. I això implica escoltar de forma contínua, detectar noves necessitats i continuar millorant. La Vall ha avançat molt en estos anys. Ho hem fet amb projectes importants, amb inversions històriques, amb la captació de fons europeus i amb una planificació clara de ciutat.
Però també ho hem fet des del dia a dia, des del manteniment, des dels serveis públics i des de la proximitat amb la ciutadania. Per a mi no hi ha millor manera de governar que fer-ho escoltant i donant la cara. Ni millor manera de fer gran una ciutat que fer-ho comptant amb la seua gent.
Ara bé, també és cert que moltes de les coses que volem fer des de l’àmbit municipal depenen d’altres administracions. I ací és on ens trobem amb una realitat que no podem obviar: la falta de col·laboració i els entrebancs constants que està posant la Generalitat Valenciana en projectes importants per a la Vall.
Ho hem vist en matèria d’educació, amb el bloqueig del Pla Edificant, que precisament al barri Toledo estan patint. La Conselleria va tardar més de dos anys en acceptar una ampliació del pressupost per a rehabilitar el CEIP Lleonard Mingarro. Hui mateix acaba el termini per a presentar-se a la licitació de les obres i existeix el risc que es quede desert perquè els preus estan desfasats. Eixe és el model del PP, inacció que amaga darrere retallades en l’educació pública.
Ho veiem també en habitatge, amb una Generalitat que no aplica la llei per limitar els preus del lloguer, tot i que és el principal problema que tenim actualment, no només a la Vall. I ho estem veient també en projectes estratègics per a la Vall com l’ampliació del polígon industrial, que també té paralitzada des de fa mesos…
Per això és evident que la Vall d’Uixó avançaria encara més si tinguérem una Generalitat que sumara, que ajudara i que treballara al costat dels ajuntaments, en lloc de posar traves. Necessitem un govern socialista, amb Diana Morant al capdavant del Consell, que es preocupe d’allò que realment necessita la gent.
A l’últim ple municipal hem vist com el PP competeix amb Vox per veure qui fa el discurs més racista, més irresponsable i més allunyat de la realitat de la nostra ciutat. En lloc de parlar de solucions, prefereixen instal·lar-se en la crispació i en missatges que no representen la convivència que sempre ha caracteritzat la Vall d’Uixó.
A això se suma una manera d’entendre la política que ja coneixem massa bé: col·locacions a dit com la de la dona de Pérez Llorca, adjudicacions de vivendes de protecció oficial per als càrrecs del PP en Alacant, protecció a Mazón… I mentre passa tot això, el govern de la Generalitat està més centrat a tapar els seus propis problemes que en solucionar els dels valencians i valencianes.
Jo crec en una altra manera de fer política. Una política útil, que servisca per a millorar la vida de la gent. Una política que escolte, que planifique i que execute. Política de veritat, que no es quede en el soroll, sinó que done respostes. La ronda de visites als barris va en eixa direcció. No és un gest puntual. És una manera de governar.
És la manera de continuar construint una ciutat millor des de la proximitat, des del diàleg i des del treball conjunt. La Vall són barris, la seua gent i la suma de moltes veus, que estic disposta a continuar escoltant, ja siga amb esta iniciativa de contacte directe amb el veïnat o des del meu dia a dia, en el qual la proximitat a les associacions i al teixit social és un eix fonamental. Seguim avançant!
* Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó
