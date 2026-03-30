El PSOE castiga a Sot de Ferrer

Gobernar es servir. Trabajar para resolver problemas y gestionar oportunidades. Garantizar bienestar con recursos que facilitan la vida y dan paz y tranquilidad.

En ese camino hacia la felicidad deberíamos encontrarnos todos. Nosotros, como concejales en la oposición, trabajamos por ello. Por eso nos duele tanto ver que el PSOE trata de hacer lo contrario, castigando sin ningún derecho a nuestro pueblo.

La Generalitat valenciana ha financiado en Sot de Ferrer un centro de día con 25 plazas para dependientes. Ese proyecto, que se inició en 2024 con una inversión de 165.311,43 euros, ha permitido habilitar en el Hogar del Jubilado un recurso de primer nivel cerrado desde que el 21 de julio de 2025 concluyeran las obras.

Desde entonces, y ya han pasado más de ocho meses, el alcalde no ha cumplido con su obligación de entregar a la Generalitat valenciana el servicio para que la Conselleria de Servicios Sociales pueda equiparlo y ponerlo en marcha.

Que el alcalde obstaculiza la entrega de este centro al Consell es un hecho. Porque pese a los requerimientos, el PSOE mantiene el bloqueo. Y la pregunta que usted se hará y se hace todo el pueblo es ¿por qué?

Cada día que pasa sin que el PSOE entregue el centro de día hay 25 familias de Sot de Ferrer y de otros pueblos que pierden. Y nosotros queremos que ganen. Y no pararemos hasta conseguirlo, porque hacer política a costa del bienestar de nuestros vecinos es, sencillamente, rastrero.

* María Victoria Bada es la portavoz del PP en Sot de Ferrer