Antepasados

La caza debió ser un singular atractivo para el asentamiento de los cromañones del final del würmiense por el territorio de la Plana castellonense, por más que no hayan aparecido otros restos humanos ni líticos que lo documenten, salvo los estudiados por el erudito doctor Esteve Gálvez en el término del pont Nou de Almazora. El asentamiento de estos primeros Homo sapiens debió darse en las fragas del Desierto de las Palmas, donde abundan las fuentes, debiendo descender al llano, solo para abatir animales, cuya fauna estaría conformada por ciervos, cabras montesas, conejos, toros y caballos.

La dieta de estos ancestros del final del periodo de la piedra tallada estaba conformada por carne, frutos, raíces, peces, mariscos e insectos. El hombre del Paleolítico Superior buscaba cobijos cercanos al agua, para garantizar su supervivencia. Los estudios prehistóricos revelan que su hábitat se ubicaba en cuevas, para protegerse de las inclemencias del tiempo. Ahora bien, aunque no faltan oquedades, no son demasiado abundantes estas en las estribaciones montañosas cercanas a Castellón, por lo que cabe pensar que la zona no debió de tener una población muy abundante. Además, la arqueología pone de manifiesto que los emplazamientos eran estacionales. De hecho, el escaso utillaje de estos ascendientes les permitía moverse con facilidad y rapidez. Su preocupación era el alimento y la supervivencia. Ello hace pensar que desconocían el concepto de trabajo para aumentar la producción. La habilidad de la talla era puramente empírica, mejorada con la práctica.

Cronista oficial de Castelló