Benicàssim, con pasos firmes

Benicàssim es un destino turístico de referencia en la provincia y en la Comunitat Valenciana y motivo de orgullo para nosotros, cuestión que asumimos como una gran responsabilidad. Una responsabilidad que desde el Ayuntamiento de Benicàssim afrontamos cada día con trabajo, rigor y desde el convencimiento de que un municipio como el nuestro, sabemos que no se sustenta solo a través de fortalecer una buena imagen, sino a través de un proyecto de ciudad sólido y definido.

Un proyecto que materializamos con decisiones destinadas a afianzar ese claro modelo de crecimiento equilibrado y sostenido en el tiempo, pero sobre todo, que construimos con la mirada siempre puesta en nuestro objetivo principal, desde hace más de una década, que no es otro que el de mejorar la calidad de vida cotidiana de las personas que viven aquí todo el año. Porque al final, para nosotros, gobernar Benicàssim solo tiene sentido si quienes viven aquí, vecinos y vecinas, sienten que este municipio también es su proyecto.

Y es precisamente, desde esa forma cercana de entender la gestión municipal, desde la que les escribo, cuando ya los primeros viajeros pasean por las calles de Benicàssim y disfrutan de las playas; cuando se afinan los tambores y las cofradías se preparan para el recogimiento de los días Semana Santa; cuando Benicàssim, una vez más, demuestra que tiene muchas formas de vivirse y, desde luego, con la tranquilidad de saber que cuando el trabajo es honesto, consciente y constante, los resultados acaban dejando huella.

Y mientras Benicàssim se viste de fiesta y recibe a sus primeros visitantes de la temporada, el Ayuntamiento no se detiene, y este mes, sin ir más lejos, hemos avanzado con paso firme para seguir sumándonos a uno de esos grandes retos globales de este siglo XXI, como es apostar de verdad por la sostenibilidad, con acciones concretas que permiten reducirlas emisiones CO2 a la atmósfera.

Y lo hacemos dentro de uno de los principales ejes que componen nuestro Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, con la instalación de nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos porque, lejos de discursos vacíos o promesas grandilocuentes, Benicàssim demuestra que la sostenibilidad se construye desde la gestión responsable, la planificación estratégica, y el aprovechamiento inteligente de los recursos disponibles.

La instalación de estos puntos de recarga, financiada con fondos europeos Next Generation, evidencia algo más que la capacidad que tiene el Ayuntamiento para captar inversiones y ser capaces de traducirlas en proyectos que aportan valor al municipio, y dan servicio a todos los vecinos y la red de recarga que se ha comenzado a instalar, en diferentes puntos del municipio, nos va a permitir sumar un paso más en nuestra apuesta por una movilidad más limpia, eficiente y acorde con los tiempos, demostrando que Benicàssim no improvisa, sino que planifica.

Hoy en día la apuesta por la movilidad eléctrica no es una moda pasajera, sino una decisión coherente. Es, nuestro compromiso local con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, y una apuesta clara por hacer compatible el crecimiento económico, social y turístico de nuestra ciudad, con el cuidado de los recursos naturales y respeto al entorno para, así, mantener la calidad de vida que nos distingue como municipio.

Apuesta por el mejor futuro

Cada punto de recarga instalado en nuestras calles va a ser una apuesta por el mejor futuro para Benicàssim, porque mejorar la calidad del aire que respiramos es cuidar la salud de nuestros vecinos; porque reducir emisiones supone tener una ciudad más saludable y porque cuidar de nuestro entorno refuerza la reputación de municipio que sabe equilibrar la calidad de vida cotidiana, con la fuerza de ser un destino turístico inteligente, moderno y competitivo.

En Benicàssim estamos demostrando que es posible hacer política útil, centrada en las personas y en el futuro, y que apostar por la sostenibilidad es avanzar en la modernización del destino, porque somos conscientes que gobernar bien no es solo administrar el presente, sino construir el mejor futuro para las generaciones futuras.

Por ello aceptamos el reto de no quedarnos como meros espectadores ante los desafíos ambientales de nuestro tiempo y seguiremos trabajando, con pasos firmes que nos permitan avanzar con responsabilidad, con sentido común y con una visión clara de futuro. Convencidos de que, con pequeñas acciones, decisiones responsables y la colaboración de todos, ese futuro está más cerca.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora