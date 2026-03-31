Previa la invitación de S. M. el Rey D. Felipe VI y de la Conferencia Episcopal Española, el Papa León XIV vendrá a España en visita apostólica los días 6 a 12 del próximo mes de junio. Durante su estancia en Madrid, el domingo día 7 de junio celebrará la solemnidad del Corpus Christi presidiendo la Santa Misa y la procesión eucarística con el Santísimo Sacramento.

La fiesta del Corpus de 2026 que celebraremos será ciertamente el Corpus del Papa entre nosotros.Y más de uno de los medios de comunicación y de los periodistas que vayan a escribir sobre el viaje papal quizá piense, y crea oportuno publicarlo, que es la primera vez que un sucesor de san Pedro presidirá la solemnidad litúrgica del Cuerpo y la Sangre de Cristo en España.

Desde el obispado de Tortosa, con la autoridad que nos concede la verdad histórica, documentada en las actas capitulares y consistoriales de la época yanticipándonos a la posible publicación de cualquier noticia errónea, nos place comunicar que el Papa León XIV será el segundo Pontífice Romano que celebre en España la solemnidad del Corpus Christi.

El primero fue el Papa Adriano VI, Obispo de Tortosa y Sumo Pontífice electo, quien, camino de Roma para ser coronado, en viaje por todo el valle del Ebro desde la ciudad de Vitoria, llegó a Tortosa, su sede episcopal, en la vigilia del Corpus, 18 de junio de 1522, y el 19, con gran asistencia y participación del clero religioso y diocesano, del pueblo y de las autoridades municipales, siguiendo las rúbricas de la Consueta antiqua, presidió por la mañana la Santa Misa en la catedral de Santa María de la Estrellacon las dignidades y canónigosy la corte pontificia que le acompañaba y, por la tarde, la procesión solemne por las calles y plazas de la ciudad con la custodia monumental gótica, obrada en Valencia en 1393 por el orfebre Pere París.

El 9 de julio emprendería por mar el viaje a Roma en navegación de cabotaje desde el puerto de la Ampolla.

Canónigo archivero de la Catedral de Santa María de Tortosa