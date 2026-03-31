Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
La probabilitat improbable
He pogut llegir la motivació donada per la sala quarta de l’Audiència de València per a justificar la necessitat de continuar l’enjudiciament de Mónica Oltra pel suposat encobriment dels actes delictius de l’exmarit. La Fiscalia i el jutge instructor, després de dos anys d’instrucció, d’escoltar testimonis dels funcionaris i l’anàlisi de 50.000 (cinquanta mil) correus electrònics, no trobaren evidències d’encobriment i decidiren d’arxivar-la causa. Diu l’Audiència: "Si existeix una probabilitat (major o menor), dins del rang de distribució normal de la mateixa i no aberrant o inexistent, és que aquesta probabilitat existeix i és raonablement probable".
Un joc de paraules o travallengua que no aporta cap evidència probable. Traducció: "Si existeix la probabilitat de l’existència de l’evidència d’un fet, i aquesta no és aberrant o inexistent (aleshores no existiria la probabilitat), també existeix la possibilitat de provar l’existència de l’evidència". En castellà, la probabilitat mesura quin tan possible és que ocorre un esdeveniment (entre 0% i 100%). Mentre que "probable" es distingeix de la probabilitat pel "possible", en basar-se en la versemblança més gran o evidència de què el succés ocórrega.
En el primer curs de dret ens inculcaren que en dret penal no existeix la probabilitat, si prèviament aquesta no està fonamentada per una prova o evidència probable d’un delicte i l’autoria. Alguna cosa similar a un pont: cal un bon fonament que suporte l’inici de l’arc que et porta a l’altre costat. Considere puix que si pel càrrec de Mónica Oltra es presumís la probabilitat del delicte, la instrucció serà il·legalment prospectiva, i si és probable, han d’existir proves fins ara no trobades que porten al resultat inculpatori.
En definitiva, és la garantia del dret fonamental a la presumpció d’innocència, que no permet la probabilitat del delicte com a experiment aleatori per a la consecució d’un resultat inculpatori. Aleshores podríem explicar la resolució de la secció quarta de l’Audiència de València, llegint les seues històriques sentències favorables a l’extrema dreta i alts càrrecs del PP i la probabilitat probable d’un suposat biaix ideològic amb l’objectiu de què Mónica Oltra no torne a la política.
- Otra tienda de Castellón echa el cierre tras 25 años y deja huella en varias generaciones: 'Millones de gracias a todos
- Directo: Los vientos huracanados provocan incendios, accidentes y suspensiones en Castellón
- Los asesores fiscales aconsejan sobre la campaña de la renta: «Vivienda y eficiencia energética son las deducciones más potentes»
- Una firma cerámica de Castellón, pendiente del juzgado para su venta: 'Todos los trabajadores apoyan la oferta
- Vientos extremos de más de 140 km/h y varios incendios complican el domingo en Castellón
- Domingo accidentado en las carreteras de Castellón: vuelcos, rescates y un choque contra un árbol caído por el viento
- Las imágenes de las incidencias provocadas por el viento en Castellón
- Incendio en Benicàssim: El fuego afecta a una parcela rodeada de viviendas junto a Villa Elisa