Semana Santa en Nules

La Semana Santa y la Pascua vuelven a ocupar un lugar especial en nuestro calendario y en la vida de nuestro pueblo. Son días que forman parte de nuestra identidad colectiva, que nos conectan con nuestras raíces y que, al mismo tiempo, nos invitan a mirar al presente con espíritu de convivencia, respeto y unión.

Para muchas vecinas y vecinos de Nules, la Semana Santa tiene un profundo significado religioso. Desde el Ayuntamiento queremos reconocer y acompañar ese sentir, poniendo en valor la dedicación de quienes hacen posible la Semana Santa: de la parroquia, las cofradías y todas las personas que participan con fe, compromiso y respeto en las celebraciones litúrgicas, procesiones y actos vinculados a la fe católica que también forman parte de nuestro patrimonio cultural y social.

Pero estas fechas son también, para muchas otras personas, un tiempo de descanso, de encuentro familiar y de disfrute de las tradiciones populares ligadas a la Pascua. Y esa realidad merece igualmente atención y reconocimiento. Nules es un municipio plural, abierto y diverso, en el que caben todas las maneras de vivir estos días desde el respeto mutuo y la buena convivencia.

Por ello, hemos preparado una programación pensada para dar respuesta a esa diversidad, con propuestas dirigidas tanto a quienes desean participar en los actos religiosos de la Semana Santa, como a quienes quieren disfrutar de actividades culturales, familiares y de ocio durante la Pascua. Queremos que cada vecino y cada vecina encuentre su espacio, viva estas fechas como las sienta y pueda hacerlo en un municipio activo, acogedor y preparado.

Estas celebraciones nos recuerdan que, más allá de nuestras creencias o sensibilidades, compartimos algo esencial: el orgullo de pertenecer a Nules y la voluntad de seguir construyendo entre todos un pueblo mejor. Ese es el verdadero espíritu que debe guiarnos estos días.

Que sean también jornadas para compartir con familiares y amistades, para disfrutar de nuestro pueblo, de nuestras playas, de nuestros parajes, de nuestro patrimonio y de ese sentido de comunidad que siempre nos hace avanzar como pueblo.

Feliz Semana Santa y Feliz Pascua a toda la ciudadanía.

Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista