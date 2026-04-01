Es noticia
Opinión | LA RUEDA

Josep Alanyà

El Corpus del Papa

Invitat pel rei Felip VI i per la Conferència Episcopal Espanyola, el papa Lleó XIV vindrà a Espanya en visita apostòlica els dies 6 a 12 de juny. Durant la seva estada a Madrid, el diumenge 7 de juny celebrarà la solemnitat del Corpus Christi i en presidirà la Santa Missa i la processó eucarística amb el Santíssim Sagrament.

La festa del Corpus de 2026 que celebrarem serà certament el Corpus del Papa entre nosaltres. I potser més d’un dels mitjans de comunicació i dels periodistes que escriuran sobre el viatge papal pensi, i cregui oportú publicar-ho, que és la primera vegada que un successor de sant Pere presidirà la solemnitat litúrgica del Cos i la Sang del Senyor a Espanya.

Des del bisbat de Tortosa, amb l’autoritat que ens concedeix la veritat històrica, documentada en les actes capitulars i consistorials de l’època, i anticipant-nos a la possible publicació de qualsevol notícia errònia, ens plau comunicar que Lleó XIV serà el segon Romà Pontífex que celebrarà a Espanya la solemnitat del Corpus.

El primer fou el papa Adrià VI, bisbe de Tortosa i Papa electe, el qual, marxant vers Roma per ser coronat, fent viatge per la vall de l’Ebre des de la ciutat de Vitòria, arribà a Tortosa, la seva seu episcopal, en la vigília del Corpus, 18 de juny de 1522, i el 19, amb una gran assistència i participació del clergat religiós i diocesà, del poble i de les autoritats municipals, seguint les rúbriques de la Consueta antiqua de la catedral, va presidir al matí la Santa Missa a la catedral de Santa Maria de l’Estrella amb les dignitats i canonges i la cort pontifícia que l’acompanyava i, a la tarda, la processó solemne pels carrers i places de la ciutat amb la custòdia monumental gòtica, obrada a València el 1393 per l’orfebre Pere París.

El 9 de juliol va emprendre per mar el viatge a Roma en navegació de cabotatge des del port de l’Ampolla.

Canonge arxiver de la catedral de Santa Maria de Tortosa

