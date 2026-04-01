La importancia de las personas

A menudo se dice que la política es fría, alejada de la realidad y que no entiende de sentimientos. Sin embargo, quienes creemos en el servicio público sabemos que, por encima de las siglas y la burocracia, la política la hacen las personas. Las instituciones son solo estructuras vacías si no cuentan con hombres y mujeres decididos a transformar su ciudad, a desatascar problemas que parecían crónicos y a trabajar por mejorar la calidad de sus vecinos.

En Burriana, hemos demostrado que tenemos la voluntad y el compromiso para cambiar las cosas. Tras años de parálisis y la reestructuración del equipo de Gobierno nos han permitido imprimir velocidad a proyectos que la ciudad no podía permitirse tener olvidados. En este escenario, es de justicia destacar la labor de Alejandro Clausell al frente de la concejalía de Cultura. Su llegada ha supuesto la energía renovada y el tesón que han permitido pasar de las palabras a los hechos en tiempo récord.

Tener a personas capaces de entender que nuestro patrimonio no son restos arqueológicos y documentos, sino una parte del origen, la historia y el alma del municipio, ha sido el factor determinante que ha impulsado Burriana Ciudad de Museos. Nuestro municipio, con más de dos mil años de historia, atesora un legado inabarcable que durante demasiado tiempo ha estado sumido en el olvido administrativo.

El ejemplo más reciente es el desbloqueo del Museo de la Naranja. Han tenido que pasar 14 años desde que este centro cerrara sus puertas. Gracias a una negociación intensa con la Generalitat valenciana y a la determinación de este equipo, hemos logrado por fin que el control del Patronato recaiga en el consistorio.

Pero la visión de Burriana Ciudad de Museos no se detiene ahí. En febrero también alcanzamos un acuerdo para el convenio con el Obispado que permitirá abrir el Museo Cardenal Tarancón, con una inversión de 260.000 euros ya reservada para rehabilitar este espacio en el Racó de l'Abadia. Estos espacios se unirán al Museo arqueológico, a la mayor villa romana de la Comunitat, a nuestras joyas modernistas o a los siglos de historia del casco histórico.

Estamos abriendo Burriana al mundo. Estamos devolviendo a los vecinos el acceso a su historia. Y lo estamos haciendo porque hay personas que, con humildad y trabajo diario, se han negado a aceptar el «no se puede» como respuesta. La política, cuando se hace con el corazón y con personas valientes, es la herramienta más poderosa para que Burriana brille con la luz propia que merecen todos y cada uno de sus más de 40.000 habitantes.

Alcalde de Burriana