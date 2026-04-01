Sin presupuestos solo hay resistencia

La provincia de Castellón vio el 24 de noviembre de 2022 cómo el Gobierno de España aprobaba sus últimos presupuestos. Desde entonces, la nada.

Y no es poco. Porque ese desgobierno, que solo rezuma resistencia, se ha traducido en pérdida de oportunidades para todos. Usted incluido. Porque aunque parece lejano eso de que el Gobierno de España no apruebe unos Presupuestos Generales del Estado su impacto es muy, muy cercano.

A esta Diputación nos bloquea la gestión del día porque no se actualizan las transferencias. Y eso en estos momentos supone negar a esta provincia más de 200 millones de euros. Y se pueden imaginar la de soluciones que daríamos desde el Gobierno provincial a tantos municipios que nos piden ayuda y queriendo darla, el Estado nos lo impide.

Ese dinero no es de Pedro Sánchez, es suyo, es de todos los castellonenses. Porque usted, que paga puntualmente sus impuestos, merece recibir lo justo. Y se da la circunstancia de que en esta provincia cada vez somos más los que tributamos y menos los beneficios que recibimos.

En la provincia de Castellón, la población ha crecido hasta los 627.000 habitantes. Y esos datos inapelables no se traducen en mayores ingresos. Como también lo son que en 2025 Pedro Sánchez sacó de nuestros bolsillos más de 1.850 millones de euros pese a que la financiación no nos reconoce este extremo. Y el resultado es que pagando más, recibimos menos.

Nosotros somos de proteger los derechos ejerciendo nuestras obligaciones. Por eso nos encontrarán en las trincheras del diálogo para exigir, sin que nadie nos calle, lo justo, lo necesario y lo merecido.

Los presupuestos que esta tierra merece y que ahora, un valenciano, Arcadi España, tiene la obligación de aprobar. El nuevo ministro de Hacienda sustituye a una palmera, dicho desde el más puro significado de la palabra, porque nadie como María Jesús Montero para aplaudir a su jefe de filas.

De Arcadi España esperamos menos ruido y más hechos. Que las manos las utilice para elaborar unos Presupuestos Generales del Estado que es lo que mi tierra y España entera reclama desde hace tres años y la Constitución exige de forma preceptiva. Porque no es una opción, es una obligación constitucional que su jefe de filas incumple.

Las promesas ya no nos sirven. Porque la mentira se ha instalado en el Ejecutivo y ya ni el fraude ni la corrupción impactan. Por eso le exigimos a Arcadi España que si le queda algo de valenciano cumpla con el deber de gestionar para su tierra y para toda España la financiación local y autonómica justa.

Para nuestros ayuntamientos exigimos normas fiscales flexibles y sensibles con la realidad que ocupa la idiosincrasia de 135 identidades. Porque pueblos de menos de 100 habitantes no pueden verse enterrados por una burocracia administrativa que rige a las grandes ciudades.

Y este castigo administrativo es una barrera para su desarrollo y un aliento para la despoblación. Porque a más problemas más tardan en llegar las soluciones y en ese tiempo de espera la población desaparece.

Por eso exigimos una financiación local sensata y lógica, que permita que la buena gestión de nuestras alcaldesas y alcaldes inyecte desarrollo y oportunidades a un interior que merece avanzar, no bloquearse.

Lo pedimos a todos los niveles, porque también en Diputación nos vemos atados de pies y manos por un presidente del Gobierno de España que se niega a escucharnos. Con unas reglas fiscales obsoletas que limitan el gasto de las instituciones aunque no tengamos deuda. Con un resultado económico excelente, no es de recibo que el PSOE nos impida utilizar en favor de nuestra tierra más de 90 millones de euros de remanentes que pertenecen a los castellonenses.

Si Arcadi España tiene ganas de trabajar, tarea tiene por delante. Queremos que el Gobierno de Sánchez nos deje seguir dando servicios, mejorando infraestructuras y reforzando la atención a las personas.

Por eso le pedimos al nuevo ministro de Hacienda que se ponga manos a la obra para trabajar y cumplir con su obligación. Ni más ni menos.

Un Parador para Morella; una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para Vila-real; más cuarteles y más refuerzos de la Guardia Civil en el interior; costas con protección y con poblados marítimos en pie, no derribados por ideología; una autovía para el interior que una Vilanova d’Alcolea con Tarragona; accesos desde la AP-7 en Benicàssim, Vila-real y Vinaròs; y más Cercanías y trenes más puntuales en una red que debe reforzarse.

Todo eso y mucho más con un gobierno que gestione, no que resista.

Presidenta de la Diputación de Castellón