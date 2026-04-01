Semana Santa en Castellón

Resulta cuanto menos infantil la creencia de que en la España musulmana todo fue fasto, cultura y arte. El sometimiento de la mujer, la intolerancia religiosa o las rafias son ejemplos de que no todo fue bonito. Eso no quita, sin duda, la huella patrimonial que dejó el Islam. Véase la Alhambra, la Catedral-Mezquita de Córdoba o el proverbial arte mudéjar, visible también en Castellón. Otras tradiciones como los Moros y Cristianos tienen su origen en aquella época. Ni que decir tiene la huella en nuestro léxico.

Pero la civilización occidental rechazó la cultura de sometimiento, de esclavitud, de guerra santa... Y optó por el rescate de la filosofía griega, el derecho de Roma y la religión judeocristiana. Aquella oleada invasiva fue, en gran parte, fruto de la desunión de los reinos cristianos. Y tardamos siete siglos en rechazarla y volver a recuperar la esencia de los primeros siglos d. de C. Desde entonces, Europa siempre se ha protegido contra el Islam como cultura invasora. Las guerras contra el turco, capitaneadas en muchos casos por bravos militares españoles como Juan de Austria en Lepanto, fueron hechos debidos al amor a las patrias que profesaron nuestros antepasados europeos.

Hoy este modo de ser resulta amenazado tanto por la invasión migratoria descontrolada, como por la falta de unidad entre las naciones europeas. Aunque menos bélica, la invasión islámica se ha apoderado de grandes naciones como Francia o Bélgica, y no falta mucho para que sea una realidad absoluta en España. Por eso, la Semana Santa supone una exaltación de lo específicamente nuestro y en Castellón no vamos a quedarnos atrás.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón