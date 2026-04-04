Castellón, un sitio único donde ver las estrellas

En Castellón, la orilla del mar está a solo un paso de lo más profundo del universo y eso es así gracias a nuestro Planetari, donde se pueden ver las estrellas como en ningún otro lugar, pues se encuentra situado frente a la playa del Pinar. Hace 35 años, nuestra ciudad se convirtió en la primera de la Comunitat Valenciana en contar con una infraestructura de este tipo y, tres décadas después, se ha consolidado como un espacio de divulgación y aprendizaje. Un sitio donde se citan expertos en astronomía de todo el país y también familias con niños y niñas que, desde la infancia, descubren la ciencia a través de talleres y proyecciones.

Precisamente esta semana hemos presentado la gran novedad que hemos incorporado en este punto: un proyector que mejora sustancialmente las prestaciones del anterior, proporcionando una experiencia inmersiva que alcanza en el 100% de la cúpula, cuando antes se quedaba en el 85%. En una clara apuesta por este espacio y dado su potencial científico, formativo y turístico, hemos invertido 304.000 euros en este proyector 4K que está entre los mejores de Europa. Efectivamente, es una elevada inversión, la mayor realizada en la historia del Planetari, pero, créanme, ha merecido la pena y, con ella, ganamos como el mejor destino para vivir el eclipse de sol del próximo 12 de agosto.

Es una elevada inversión, la mayor realizada en la historia del Planetari, pero, créanme, ha merecido la pena y, con ella, ganamos como el mejor destino para vivir el eclipse de sol del próximo 12 de agosto

Tenemos las mejores condiciones naturales para hacerlo y a ellas se suman las mejores instalaciones y la mejor tecnología al servicio de los castellonenses y de los cientos de visitantes que se esperan para esta inédita jornada. Castellón y su Planetari ya han activado la cuenta atrás. Nos quedan poco más de cuatro meses y mucho trabajo por delante pero la programación previa a la gran fiesta de la astronomía ya ha empezado… Y de qué manera.

Junto al nuevo proyector, el pasado martes pude recorrer la exposición dedicada al eclipse instalada en la planta baja de la instalación. Tuve la gran suerte de hacerlo guiada por su comisario, Manuel Canseco, autor del libro Eclipses totales de Sol en Castelló de la Plana: 1860 y 1905 y, por lo tanto, todo un experto en la materia, así como la teniente de alcalde del Grao, Ester Giner; el director del Planetari, Jordi Artés, y de Germán Peris, gestor cultural y coordinador de actividades de esta instalación municipal. Permítanme que les diga que me quedé sorprendida con la calidad de la muestra, el gusto con el que está realizada y la potencialidad didáctica de la misma, algo que también agradecí a la dirección de arte y diseño, a cargo de Fran Clausell Arquitectura Interior y a Isabel Castell, responsable del diseño gráfico. Talento castellonense al servicio de un proyecto único.

Para que se hagan una idea, esta exposición consta de una serie de paneles explicativos que recuerdan los eclipses totales de sol que pudieron verse en Castellón, como los de 1860 y 1905, que fue el último observado desde la capital de la Plana. Además, incluye fotografías y objetos de la colección de Canseco, vídeos en los que se explica por qué Castellón será el mejor lugar para vivir esta experiencia el próximo mes de agosto y se detalla cómo se produce este fenómeno. También incorpora simulaciones interactivas en las que mayores y pequeños pueden crear su propio eclipse. Sin duda, un plan familiar perfecto para estos días de vacaciones de Semana Santa y Pascua en un lugar en el que también se va a poder disfrutar de proyecciones en sesiones matutinas y talleres de ciencia por las tardes, en los dos casos, de martes a viernes.

Como ven, nuestra ciudad ya se está preparando para un acontecimiento único donde nuestras playas serán el mejor lugar del mundo para observarlo.

En los últimos meses ya se han interesado por nuestra programación para el día del eclipse y por nuestra ciudad cientos de personas de todo el mundo

Solo faltan 133 días para su celebración y confiamos en que va a ser una espectacular plataforma para darnos a conocer a nivel internacional. Así, al indiscutible impacto científico se le sumarán sus efectos en el sector turístico y la economía castellonense. De hecho, en los últimos meses ya se han interesado por nuestra programación para el día del eclipse y por nuestra ciudad cientos de personas de todo el mundo, entre las que destacan especialmente las procedentes de Japón o EEUU, donde el fenómeno de los ‘caza eclipses’ está más presente.

Queremos aprovechar esta oportunidad para que se lleven la mejor imagen de la millor terreta del món. Por ello, estamos trabajando de manera coordinada para que el 12 de agosto sea un día inolvidable para la capital de la Plana. Tendremos a los mejores y más prestigiosos divulgadores científicos y también ofreceremos talleres para las familias y muchas sorpresas que iremos desvelando a lo largo de las próximas semanas. Será la mejor carta de presentación para seguir trabajando en la desestabilización de nuestro turismo.

Si ver un eclipse total del sol ya es algo único, hacerlo en la playa resulta excepcional y toda una suerte. Y es que ya lo saben, como reza nuestra nueva marca turística, solo en Castellón se puede vivir lo auténtico. Seguimos.

*Begoña Carrasco es alcaldesa de Castellón