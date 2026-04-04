Estas jornadas que vivimos de Semana Santa llenas de emociones, de reencuentro con la tradición, con nuestra fe, en Peñíscola nos anclan a la tierra, nos recuerdan la autenticidad de nuestra esencia de pueblo marinero. A pesar de que nos convertimos en una gran ciudad en estos días de llegada de visitantes y turistas por los festivos de la Pascua, la devoción por lo propio que se manifiesta en las emocionantes procesiones por nuestra ciudad amurallada, nos proyectan a quienes nos visitan como un pueblo unido que siente, que comparte y que acoge.

El Jueves y Viernes Santo, nuestros modestos pasos de Semana Santa han procesionado acompañados de centenares de cofrades, marinos, músicos y vecinas y vecinos de nuestro pueblo, ante los ojos respetuosos y emocionados de miles de turistas. Desafiando al fuerte viento y con cambio de recorrido, el Jueves Santo fue especial, todos los años lo es, pero este año doblemente porque los cofrades decidieron no desistir y honrar la tradición a pesar de la previsión meteorológica. Con pasión y responsabilidad y algunos cambios acabó siendo una noche llena de sentimiento para todas y todos.

En Peñíscola nos afanamos por atender con hospitalidad a quienes nos han elegido, un año más, para pasar sus días de descanso

La monumentalidad del entorno de nuestro casco antiguo es el escenario de la manifestación de nuestra fe, la agranda y proyecta entre el son de los tambores que nos hacen estremecer a cada paso. Es digno de ver, de vivir y de sentir.

Mañana, a primera hora de la mañana, en la procesión del Encuentro, volveremos a disfrutar el júbilo compartido, de la manifestación de la tradición transmitida de padres a hijos, de la fe. Paralelamente a ello, en Peñíscola nos afanamos por atender con hospitalidad a quienes nos han elegido, un año más, para pasar sus días de descanso. Nuestros negocios se llenan y la actividad que se sostiene a lo largo de los fines de semana y puentes del invierno, irrumpe con fuerza en estos días en los que nuestro municipio crece en población y también en ilusiones.

Es la antesala de un campaña turística que nos convierte, un año más, en referente turístico de nuestra provincia

La capacidad de trabajo de nuestros empresarios y trabajadores se traduce en satisfacción y fidelidad, en familias que hace más de treinta y cuarenta años que son fieles a nuestro destino. Les acogemos y ellos viven con nosotros esta emotiva Semana Santa tan nuestra, y que es la antesala de un campaña turística que nos convierte, un año más, en referente turístico de nuestra provincia.

*Andrés Martínez es alcalde de Peñíscola