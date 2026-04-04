Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Intento homicidio hermanosFuror coche eléctricoAgenda del fin de semanaJubilación anticipadaAdiós a la baliza v-16
instagramlinkedin

Opinión | LA RÚBRICA

Paula Cerdà

Vinaròs vol viure en valencià

L’aprovació de la modificació de l’ordenança de normalització lingüística a Vinaròs és una mala notícia per al nostre poble. No només pel contingut de la mesura, sinó sobretot perquè s’ha dut endavant d’esquena a una ciutadania que s’ha manifestat de manera clara i majoritària en contra. El que ha passat estos dies evidencia una realitat incontestable: el veïnat de Vinaròs vol viure en valencià. Des de Compromís ho hem dit des del primer moment: estem davant d’una polèmica artificial impulsada per les dretes amb l’únic objectiu de generar conflicte on no n’hi havia.

Lluny de respondre a una necessitat real, aquesta modificació suposa un atac directe a la nostra llengua i a la convivència que sempre ha definit el nostre municipi. Malgrat la mobilització ciutadana, les concentracions a la porta de l’Ajuntament i les advertències reiterades, l’equip de govern ha decidit continuar endavant. Una decisió que considerem errònia i irresponsable, perquè ignora la veu del carrer, trenca consensos construïts durant anys i debilita la normalització del valencià en l’àmbit institucional.

Des de Compromís continuarem treballant perquè es revertisca aquesta situació. No renunciarem a defensar la nostra llengua ni els drets lingüístics de la ciutadania. Vinaròs mereix institucions que escolten, que sumen i que respecten la seua identitat. El valencià no és cap problema: és una riquesa col·lectiva que ens uneix i que hem de protegir amb responsabilitat i fermesa.

*Paula Cerdà és portaveu de Compromís a Vinaròs

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents