Opinión | LA RUEDA
1.440 'versus' 2
Imagina que vas por la calle con 1.440 euros en el bolsillo. Un carterista, con la agilidad de un ninja, te birla una moneda de dos euros. Lo normal es soltar un improperio creativo, quizás mencionar a la familia del susodicho, y seguir caminando. Lo que nadie en su sano juicio haría es sacar los 1.438 euros restantes, apilarlos en una hoguera improvisada y marcarse un baile ritual alrededor de la pira, mientras arden.
Pues bien, como psicólogo te aseguro que somos expertos en este tipo de piromanía emocional. Cada día, la vida nos regala 1.440 minutos, pero un correo pasivo-agresivo, un semáforo en rojo, un comentario mordaz, una pareja caminando despacio delante de nosotros cuando tenemos prisa o un desplante en el supermercado (sucesos que no duran más de 2 minutos), nos pueden robar la paz. Es una distorsión cognitiva, sazonada con un sesgo de negatividad, que a nuestros antepasados les servía para no ser el postre de un tigre, pero que a nosotros nos deja KO por un café tibio.
Perder dos minutos es un contratiempo, regalar los otros 1.438 a la amargura es un error de contabilidad que no nos podemos permitir
El pico de cortisol de un enfado momentáneo apenas dura unos minutos, el resto del tiempo que pasamos rumiando es una elección de nuestro propio sistema de procesamiento. Y podemos elegir no enfadarnos. Perder dos minutos es un contratiempo, regalar los otros 1.438 a la amargura es un error de contabilidad que no nos podemos permitir.
Así que, la próxima vez que alguien te 'robe' un par de minutos con un comentario impertinente, respira, cierra la cartera y sigue caminando. Al fin y al cabo, todavía eres inmensamente rico en tiempo. No quemes tu fortuna por un poco de calderilla.
*Carlos Hidalgo es psicólogo clínico (www.carloshidalgo.es)
- Una joven se precipita desde lo alto de un bloque de pisos en Castelló
- La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE publica a qué trabajadores beneficia
- El Grau de Castelló, un escenario vivo todo el año
- Un accidente con tres vehículos implicados en Vila-real acaba con siete personas heridas y trasladadas al hospital
- Fallece un capitán de barco en Castellón tras un rescate de urgencia en alta mar
- Intento de homicidio entre hermanos en Castellón: "Te voy a matar y luego te meteré en un agujero"
- Pronóstico reservado para la joven que se precipitó desde un bloque de pisos en Castelló
- Lluvia de dinero en Castellón con La Primitiva y la Lotería Nacional