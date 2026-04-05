El valor de la innovació educativa a la universitat
Aquesta setmana, la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló ha lliurat els premis als millors projectes d’innovació educativa. Es tracta d’un reconeixement que atorguem cada dos anys per a posar en valor l’esforç i la dedicació del nostre professorat. Enguany, s’han premiat projectes d’àmbits com les matemàtiques, l’educació, el màrqueting i la psicologia, i que han treballat aspectes, com ara la integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a l’aula, l’atenció a la diversitat, el reforç psicoeducatiu, o l’aprenentatge-servei amb empreses i cooperatives de l’entorn. Aquests projectes evidencien que la innovació educativa són les persones i és també el compromís social.
Però, què és exactament la innovació educativa i per què és tan rellevant en la universitat d’avui en dia? El desenvolupament adequat de competències en la formació universitària exigeix la superació dels models centrats exclusivament en la transmissió d’informació. Implica incentivar la participació activa de l’estudiantat, i fomentar la seua reflexió crítica.
En aquest sentit, la Llei Orgànica 2/2023 del Sistema Universitari (LOSU) situa la formació docent del professorat com una prioritat que cal abordar i es fa ressò d’aquesta necessitat d’innovar com una part inherent de la funció docent. En aquest escenari d’evolució constant, és imprescindible que les universitats s’esforcen per impulsar ecosistemes que promoguen aquest canvi des de la formació i el desenvolupament professional docent.
Més enllà de la reflexió teòrica, quin és l’impacte real d’aquesta innovació en la millora de l’aprenentatge i la docència? Segons les dades d’un recent estudi coordinat per la catedràtica Reina Ferrández, i emmarcat en el Pla d’Acció de Govern 2023-2026 de l’UJI, les assignatures impartides per professorat que participa activament en projectes d’innovació educativa assoleixen taxes d’èxit i rendiment acadèmic significativament superiors a la resta. A més de les notes, s’hi constata un augment notable en la implicació (engagement) de l’alumnat, que reporta una satisfacció més gran i percep el seu aprenentatge com a més significatiu, especialment quan es connecta la teoria amb la realitat professional.
Pel que fa al professorat, les dades revelen una correlació directa entre innovació i qualitat docent: el professorat que implementa projectes d’innovació obté millors puntuacions en les seues avaluacions docents, i sovint rep els premis d’excel·lència docent. A més, a escala institucional, s’evidencia que la innovació és un motor valuós per a la producció científica sobre la mateixa docència.
Aquest compromís amb la millora, però, no el podem entendre com un treball individual o un esforç aïllat. Necessitem compartir i treballar en xarxa. Per això, les cinc universitats públiques valencianes organitzem, el pròxim 22 d’abril, la segona edició del Congrés Internacional sobre Aprenentatge i Noves Vies d’Innovació (Canvies). Serà un espai estratègic on reflexionarem amb conferències sobre l’avaluació de l’impacte de la innovació educativa, i on compartirem tallers pràctics sobre educació activa, personalització de l’aprenentatge amb tecnologies digitals, disseny de projectes de millora educativa i claus psicològiques per a crear innovacions inclusives. I, sobretot, on tindrem espais per a afavorir activament l’intercanvi d’experiències, idees i bones pràctiques.
Una jornada que celebrarem al nou Centre d’Innovació Educativa i Tecnologies Digitals (CIETD) de l’UJI, inaugurat recentment, per tal de donar resposta a la necessitat de fomentar la innovació docent en un món marcadament digital. Es tracta d’un espai dissenyat per a crear, experimentar, compartir i aportar solucions innovadores a problemes educatius autèntics i complexos, que enforteix el nostre ecosistema de formació i investigació educativa i que, sumat a les altres iniciatives ens ajuda, d’una manera col·lectiva, a posar en valor la innovació educativa a la universitat. I és que, d’acord amb Marilyn Cochran-Smith, professora emèrita del Boston College, la innovació educativa va més enllà d’aplicar determinades metodologies o ferramentes, i té a veure amb els valors i amb la cultura institucional, un fet imprescindible per a promoure canvis profunds i sostenibles.
*Francesc Esteve es delegado de la rectora para la Transformación Docente
