Adamuz y dana

La dana de València y el accidente ferroviario de Adamuz son desgracias causadas por diferentes motivos, poco equiparables, pero tienen alguna cosa en común y, si me apuras, también la tienen con el apagón. La más evidente es la capacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para mentir y echar balones fuera.

Ellos no tienen culpa nunca de nada y el que les pida cuentas es un facha. Nadie da la cara. Ni una sola dimisión ni siquiera asumir ninguna responsabilidad ni política ni penal, de momento, ojalá en un futuro se haga justicia. Puente, que ha destrozado el ministerio y los trenes, se ríe de todos, ni se invierte ni se mantienen y, claro, se deterioran y se rompen.

Ni una sola dimisión ni siquiera asumir ninguna responsabilidad ni política ni penal, de momento, ojalá en un futuro se haga justicia

En la dana, todos los que no hicieron las obras necesarias, como Teresa Ribera y la Confederación Hidrográfica del Júcar y su presidente, el Sr. Polo, o no mandaron la ayuda necesaria, como Marlaska o Margarita Robles, deberían responder. Nadie dimite, es más, ni van a compartir el dolor con los afectados, solo disimulan y pa lante. El ejemplo mas significativo es el de Sánchez, que huyó de Paiporta y no fue a Huelva.

Pero si hay una diferencia significativa, esta es el valor de los muertos. Los del tren reciben una indemnización de 216.000 euros, los de la dana 72.000 euros. Dicen que es por aplicación de la ley, que hacen ellos y que podrían cambiar, pero de eso nada. A mi me parece una vergüenza, otra más que discrimina a los valencianos, que parece que no caemos bien a los que mandan, y llueve sobre mojado.

*Joaquín Serrano es notario y doctor en Derecho